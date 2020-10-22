Додано: П'ят 08 січ, 2021 01:00

IMPRINTER написав: ol_zy



в решение суда идет речь о кредитном портфеле составной частью которого был мой кредитный договор ... вы по прежнему начинаете доводить рассуждения до абсурда ... вы всерьез считаете, что в решении суда должно было быть поименно упомянут каждый заемщик? это как доведенное вами до абсурда "належность" уведомления - при 100 свидетелях лично Журавлем и Ирклиенко (или кто там никчемил) иначе это уже неналежно. Я вам изложил свое видение этого процесса - оно у вас отличное и я вам свое не навязываю. в решение суда идет речь о кредитном портфеле составной частью которого был мой кредитный договор ... вы по прежнему начинаете доводить рассуждения до абсурда ... вы всерьез считаете, что в решении суда должно было быть поименно упомянут каждый заемщик? это как доведенное вами до абсурда "належность" уведомления - при 100 свидетелях лично Журавлем и Ирклиенко (или кто там никчемил) иначе это уже неналежно. Я вам изложил свое видение этого процесса - оно у вас отличное и я вам свое не навязываю.

про 100 свидетелей и личное присутствие - это уже вы придумали. Я всего лишь писал про рекомендованное письмо с уведомлением ( и обязательно от первичного кредитора - Михи, только он имел право уведомить меня, что передал мой кредит кому-то и я могу этому кому-то погашать) - это гарантирует получателю, что вы его получили. Ну и письмо должно быть с оригиналом печати и оригиналом подписи. Даже если было обычное письмо, но там присутствует уведомление о передаче подписанное первичным кредитором! (оригинал печати и подписи уполномоченного лица на дату подписания), то это будет аргумент для суда, что вы оплатили кагору правомерно. Письма от Кагора - почти уверен никто принимать во внимание не будет, т.к. они не заключали с вами договор на кредит и они никто, пока первичный кредитор не уведомит вас об этом.У вас есть доказательство, что ваш кредит - это составная часть переданного кредитного портфеля? Думаю - нет. По-моему, вот это как раз абсурд считать, что мой договор был передан в составе некоего портфеля без явного указания, что именно в этот портфель входило. Если в решении суда портфель расписан и вы найдете свой договор и это решение до сих пор в силе, то может быть и прокатит, но я по своему договору такой инфо не находил (я уже молчу, что об этом должен был кагор сообщить как минимум, чтобы убедить, что его требования хоть как-то похожи на убедительные)Честно - не мог понять тогда и сейчас, какие были основания у кагора что-то мне писать убеждая меня, что якобы миха передал мой кредит им. Тем более поддержка Михи на вопросы, что это за погашения и прочее - тупо молчала и игнорила, мол сбой - разбираемся.А то что кагор судился с фондом, так вроде как до сих пор точка не поставлена - уже говорит, что считать те суды основанием передачи моего кредита основанией нет.А вот оплатить Михе, считая что меня не уведомили надлежащим образом о передаче кредита, и я имею полное право погашать первичному кредитору до такого уведомления и, если кагор докажет, что передача была, то все претензии он должен предъявлять первичному кредитору, я имел полное моральное и законное право. И теперь кагор может требовать передачу им этой оплаты от михи - фонда - диджи... И, если суд окончательно признает передачу моего кредита в составе портфеля, законной, то у кагора есть все шансы получить от них то, что я ранее оплатил михе.Мне кажется такая позиция намного устойчивее. Диджи мне претензий предъявить не может - я все погасил михе. Кагор - может подать на меня в суд, но шансы у него 0-ые - он не сможет доказать, что меня уведомили надлежащим образом о передаче кредита на момент, когда я этот кредит погасил. И кагор это прекрасно понял и после первых звонков - я им сразу сказал, все давно погашено - вот если это не так и фонд мне эту сумму вернет, то я с радостью погашу кагору, а до тех пор все претензии к михе-фонду. После этого мне уже звонили и предлагали справку мол да мы видим, что вы все погасили можем вам дать справку о погашении за 150грн. - я отказался от такого щедрого предложения - я такую справку и сам себе могу нарисовать от имени кого угодно.