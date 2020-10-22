Теж така була але ще в минулому році.
Не забуваєм 11 лютого року 2021 Судова влада УКраїни обіцяє кіно Діджеї проти Плеяди і Фагора (продовження серіалу Михалич проти Плеяди та Фагору).
|
|
|
Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
Додано: П'ят 15 січ, 2021 17:06
Теж така була але ще в минулому році.
Не забуваєм 11 лютого року 2021 Судова влада УКраїни обіцяє кіно Діджеї проти Плеяди і Фагора (продовження серіалу Михалич проти Плеяди та Фагору).
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: П'ят 15 січ, 2021 18:07
Кожен другий день звонять,блок зразу. Лохи ж вони,не буду говорити чому,бо може читають сайт.
Бонус за оформлення картки:
+50/100 грн КОКО Кард-Forward Bank http://lx4.me/c/H2odtdc8 +100 грн Монобанк https://monobank.ua/r/rkC6 +100 грн Sportbank https://sportbank.com.ua/r/?ref=07HG7Zw
Додано: П'ят 15 січ, 2021 18:39
а шо контактные лица? им звонят, если ты не выходишь на связь ... я лично выхожу, дахе не сбрасываю - всегдла общаюсь - очень даже интересен этот процесс - даже больше чем когда тебе звонят с "банка" что твавоя карта заблокирована - я поддерживаю игру ...
Промокод к программе Бонус к депозиту от МинФина на 50 грн. - HGVHFPX
Pig Lives Matter
Додано: П'ят 15 січ, 2021 19:00
Про контактних поки тишина (тьху-тьху).
А скільки раз в день дзвонять?
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: П'ят 15 січ, 2021 19:38
Квесторе_поверніться, мені здається у них немає бази контактних, або немає ресурсу ними займатися. Активності з контактними були на початках у кагора. Більше не помічав.
Спортбанк: https://sportbank.com.ua/promo/?ref=eMbe1ck
ПУМБ: v.pumb.ua/bc8aEx . Коко-кард (ФорвардБанк): lx4.me/c/BfsNzSpW
Додано: П'ят 15 січ, 2021 19:44
Ой, боюсь...накаркаєм.
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: П'ят 15 січ, 2021 20:04
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор
|