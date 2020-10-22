RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Банки Банкрути
/
МИХАЙЛІВСЬКИЙ БАНКРОТ

МИХАЙЛІВСЬКИЙ БАНКРОТ
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
  #<1 ... 5545554655475548

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

МИХАЙЛІВСЬКИЙ БАНКРОТ 3.2 5 365
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
19%
70
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
14%
52
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
58
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
32%
118
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
18%
67
Всього голосів : 365
Повідомлення Додано: П'ят 15 січ, 2021 21:17

  Ромасик написав:на 5 році?)) Я не знаю, за що вони ще судяться. Вже пора розходитися :P

вам значит еще не дозвонились. они и слушать не хотят о сроках исковой давности. я говорю пусть мне миха уведомление шлет о переуступке. ответ - михи не существует. сроки давности - вечность. сами себе счетчик включают. я говорю - то че так рано звоните ? лет через 5 позвоните чтоб уже квартиру отсудить. с1500 грн кредита хотят 5000 сейчас. я холодный от наших законов.
nechmo
 
Повідомлень: 23
З нами з: 21.10.20
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 16 січ, 2021 10:40

Ше знайшов один скелет в шафі Діджеїв (шафі шо перейшла до Діджеїв від Михалича).
Факторинг Михалича на Плеяду нікчемився 2 рази.
Перший раз Іраклієнком першим тимчасовим адміністратором.
Плеяда опротестувала в Суді і тут Верховний Суд вже поставив крапку закривши справу.
Вроді нікчемлення Іраклієнка діє.
Другий раз факторинг на Плеяду занікчемив Волков - другий тимчасовий адміністратор.
Знову Плеяда опротестувала в тому самому адмінсуді.
Тут справа ще не завершилась, застрягла в Верховному Суді.
Але є чинне рішення що нікчемність Волкова Суд скасував.
Тобто маємо нікчемність Іраклієнка вроді чинна і нечинна нікчемність Волкова.
Це якась Судова шизофренія.
Але тоді за Михаличем стояла держава.
А хто зараз стоїть за Діджеями?
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 35867
З нами з: 22.11.13
Подякував: 2 раз.
Подякували: 1800 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 5545554655475548
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Aps і 1 гість
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Хрещатик Банк - БАНКРОТ 1 ... 827, 828, 829
Anonymous » Сер 08 гру, 2004 00:28
8283 1514855
Переглянути останнє повідомлення
Чет 14 січ, 2021 16:52
tk86
Вектор Банк- БАНКРОТ? 1 ... 78, 79, 80
Модератор » П'ят 22 кві, 2016 12:33
798 105832
Переглянути останнє повідомлення
Вів 17 лис, 2020 21:36
Ratatui
Дельта Банк - БАНКРОТ 1 ... 4844, 4845, 4846
Anonymous » Сер 29 лис, 2006 16:06
48452 24761131
Переглянути останнє повідомлення
Чет 22 жов, 2020 19:17
Ratatui

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.