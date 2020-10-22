Додано: Суб 16 січ, 2021 10:40
Ше знайшов один скелет в шафі Діджеїв (шафі шо перейшла до Діджеїв від Михалича).
Факторинг Михалича на Плеяду нікчемився 2 рази.
Перший раз Іраклієнком першим тимчасовим адміністратором.
Плеяда опротестувала в Суді і тут Верховний Суд вже поставив крапку закривши справу.
Вроді нікчемлення Іраклієнка діє.
Другий раз факторинг на Плеяду занікчемив Волков - другий тимчасовий адміністратор.
Знову Плеяда опротестувала в тому самому адмінсуді.
Тут справа ще не завершилась, застрягла в Верховному Суді.
Але є чинне рішення що нікчемність Волкова Суд скасував.
Тобто маємо нікчемність Іраклієнка вроді чинна і нечинна нікчемність Волкова.
Це якась Судова шизофренія.
Але тоді за Михаличем стояла держава.
А хто зараз стоїть за Діджеями?
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