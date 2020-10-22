|
|
|
МИХАЙЛІВСЬКИЙ БАНКРОТ
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
Додано: П'ят 15 січ, 2021 21:17
Ромасик написав:
на 5 році?)) Я не знаю, за що вони ще судяться. Вже пора розходитися
вам значит еще не дозвонились. они и слушать не хотят о сроках исковой давности. я говорю пусть мне миха уведомление шлет о переуступке. ответ - михи не существует. сроки давности - вечность. сами себе счетчик включают. я говорю - то че так рано звоните ? лет через 5 позвоните чтоб уже квартиру отсудить. с1500 грн кредита хотят 5000 сейчас. я холодный от наших законов.
-
nechmo
-
-
- Повідомлень: 23
- З нами з: 21.10.20
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 0 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 16 січ, 2021 10:40
Ше знайшов один скелет в шафі Діджеїв (шафі шо перейшла до Діджеїв від Михалича).
Факторинг Михалича на Плеяду нікчемився 2 рази.
Перший раз Іраклієнком першим тимчасовим адміністратором.
Плеяда опротестувала в Суді і тут Верховний Суд вже поставив крапку закривши справу.
Вроді нікчемлення Іраклієнка діє.
Другий раз факторинг на Плеяду занікчемив Волков - другий тимчасовий адміністратор.
Знову Плеяда опротестувала в тому самому адмінсуді.
Тут справа ще не завершилась, застрягла в Верховному Суді.
Але є чинне рішення що нікчемність Волкова Суд скасував.
Тобто маємо нікчемність Іраклієнка вроді чинна і нечинна нікчемність Волкова.
Це якась Судова шизофренія.
Але тоді за Михаличем стояла держава.
А хто зараз стоїть за Діджеями?
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
-
Квесторе_поверніться
-
-
- Повідомлень: 35869
- З нами з: 22.11.13
- Подякував: 2 раз.
- Подякували: 1800 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 16 січ, 2021 11:05
Плакалась кума шо Діджеї тероризують.
В неї така загогуліна.
Була картка МИхалича яка погашена в нуль в пільговому періоді перед ТА в МИхалича.
Михалич, не маючи договорів, свідомо чи несвідомо накрутив ій 200 грн боргу.
Фагор в свій час навіть пропонував справку шо борг куми погашений.
А тут насіли Діджеї і дзвінками тероризують по десятку в день.
Пояснень не сприймають...в сухому залишку були послані в Суд.
Куму заспокоїв шо правда на її стороні....
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
-
Квесторе_поверніться
-
-
- Повідомлень: 35869
- З нами з: 22.11.13
- Подякував: 2 раз.
- Подякували: 1800 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 16 січ, 2021 12:12
Квесторе_поверніться написав: IMPRINTER написав: Квесторе_поверніться написав:
Якась тишина, нікого Діджеї в новому році не кошмарять?
а шо контактные лица? им звонят, если ты не выходишь на связь ... я лично выхожу, дахе не сбрасываю - всегдла общаюсь - очень даже интересен этот процесс - даже больше чем когда тебе звонят с "банка" что твавоя карта заблокирована - я поддерживаю игру ...
Про контактних поки тишина (тьху-тьху).
А скільки раз в день дзвонять?
не часто ... я с ними соглашаюсь просто ...
даже отругал последний раз .. мол обезали, что с меня будут взискивать через исполнителя по исполнительной надписи нотариуса ... вот проверяю каждый день на сайте минюста, а меня все нет в реестре боржников - прошу ускорить процесс - даже деньги подготовил, что б в случае появления таковой вам отдать.
Промокод к программе Бонус к депозиту от МинФина на 50 грн. - HGVHFPX
Pig Lives Matter
-
IMPRINTER
-
2
1
- Свинорил 100 lvl
-
- Повідомлень: 37902
- З нами з: 06.08.09
- Подякував: 216 раз.
- Подякували: 6034 раз.
-
- Профіль
-
9
5
2
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|8283
|1514859
|
Чет 14 січ, 2021 16:52
tk86
|
|798
|105832
|
|
|48452
|24761135
|
|