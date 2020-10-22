Додано: Суб 16 січ, 2021 10:40

Ше знайшов один скелет в шафі Діджеїв (шафі шо перейшла до Діджеїв від Михалича).

Факторинг Михалича на Плеяду нікчемився 2 рази.

Перший раз Іраклієнком першим тимчасовим адміністратором.

Плеяда опротестувала в Суді і тут Верховний Суд вже поставив крапку закривши справу.

Вроді нікчемлення Іраклієнка діє.

Другий раз факторинг на Плеяду занікчемив Волков - другий тимчасовий адміністратор.

Знову Плеяда опротестувала в тому самому адмінсуді.

Тут справа ще не завершилась, застрягла в Верховному Суді.

Але є чинне рішення що нікчемність Волкова Суд скасував.

Тобто маємо нікчемність Іраклієнка вроді чинна і нечинна нікчемність Волкова.

Це якась Судова шизофренія.

Але тоді за Михаличем стояла держава.

А хто зараз стоїть за Діджеями?