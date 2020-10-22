Ромасик написав:на 5 році?)) Я не знаю, за що вони ще судяться. Вже пора розходитися
вам значит еще не дозвонились. они и слушать не хотят о сроках исковой давности. я говорю пусть мне миха уведомление шлет о переуступке. ответ - михи не существует. сроки давности - вечность. сами себе счетчик включают. я говорю - то че так рано звоните ? лет через 5 позвоните чтоб уже квартиру отсудить. с1500 грн кредита хотят 5000 сейчас. я холодный от наших законов.
Ше знайшов один скелет в шафі Діджеїв (шафі шо перейшла до Діджеїв від Михалича). Факторинг Михалича на Плеяду нікчемився 2 рази. Перший раз Іраклієнком першим тимчасовим адміністратором. Плеяда опротестувала в Суді і тут Верховний Суд вже поставив крапку закривши справу. Вроді нікчемлення Іраклієнка діє. Другий раз факторинг на Плеяду занікчемив Волков - другий тимчасовий адміністратор. Знову Плеяда опротестувала в тому самому адмінсуді. Тут справа ще не завершилась, застрягла в Верховному Суді. Але є чинне рішення що нікчемність Волкова Суд скасував. Тобто маємо нікчемність Іраклієнка вроді чинна і нечинна нікчемність Волкова. Це якась Судова шизофренія. Але тоді за Михаличем стояла держава. А хто зараз стоїть за Діджеями?
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Плакалась кума шо Діджеї тероризують. В неї така загогуліна. Була картка МИхалича яка погашена в нуль в пільговому періоді перед ТА в МИхалича. Михалич, не маючи договорів, свідомо чи несвідомо накрутив ій 200 грн боргу. Фагор в свій час навіть пропонував справку шо борг куми погашений. А тут насіли Діджеї і дзвінками тероризують по десятку в день. Пояснень не сприймають...в сухому залишку були послані в Суд. Куму заспокоїв шо правда на її стороні....
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Квесторе_поверніться написав:Якась тишина, нікого Діджеї в новому році не кошмарять?
а шо контактные лица? им звонят, если ты не выходишь на связь ... я лично выхожу, дахе не сбрасываю - всегдла общаюсь - очень даже интересен этот процесс - даже больше чем когда тебе звонят с "банка" что твавоя карта заблокирована - я поддерживаю игру ...
Про контактних поки тишина (тьху-тьху). А скільки раз в день дзвонять?
не часто ... я с ними соглашаюсь просто ... даже отругал последний раз .. мол обезали, что с меня будут взискивать через исполнителя по исполнительной надписи нотариуса ... вот проверяю каждый день на сайте минюста, а меня все нет в реестре боржников - прошу ускорить процесс - даже деньги подготовил, что б в случае появления таковой вам отдать.
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IMPRINTER написав:не часто ... я с ними соглашаюсь просто ... даже отругал последний раз .. мол обезали, что с меня будут взискивать через исполнителя по исполнительной надписи нотариуса ... вот проверяю каждый день на сайте минюста, а меня все нет в реестре боржников - прошу ускорить процесс - даже деньги подготовил, что б в случае появления таковой вам отдать.
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Діджеї лякають шо закладуть в бюро кредитних історій. Вже когось заклали?
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Ше один скелет в шафі https://www.nfp.gov.ua/files/ROZPORYADG ... R-1255.pdf DG FINANCE (Довіра і гарантія) шо всім розсилає СМС і кошмарить дзвінками виявляється шо лишили ліцензії як і Фагор. ДІДЖІ ФІНАНС на яку оформили кредити фізиків МИхалича закинула пробні кулі в суди.
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