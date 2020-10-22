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Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
Додано: Чет 21 січ, 2021 15:18
михайловский подал 16.01.2021 г. в пвбки данные о закрытии долга в связи с переуступкой .. т.е. таки скоро можно ждать выceр диджеев ... свято место пусто не бывает ...
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Pig Lives Matter
Додано: Чет 21 січ, 2021 15:32
Re: МИХАЙЛІВСЬКИЙ БАНКРОТ
А в УБКІ Михалич коли такі дані подавав?
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Додано: Чет 21 січ, 2021 15:39
в убках вроде нет ... но там и статус был не такой ... в ПБКИ он был открытый ... в в убки как вроде - нет информации ... т.е. как кредитор давно не обновлял данные .. в пбки - щас четко статус "закрыт"
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Pig Lives Matter
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