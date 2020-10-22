RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Банки Банкрути
/
МИХАЙЛІВСЬКИЙ БАНКРОТ

МИХАЙЛІВСЬКИЙ БАНКРОТ
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
  #<1 ... 5548554955505551

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

МИХАЙЛІВСЬКИЙ БАНКРОТ 3.2 5 365
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
19%
70
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
14%
52
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
58
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
32%
118
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
18%
67
Всього голосів : 365
Повідомлення Додано: Суб 23 січ, 2021 16:41

Ось і виконвчий напис нотаріуса по кредитній картці Михалича від Діджеїв...ну не зовсім. :wink:
https://reyestr.court.gov.ua/Review/94141425
Далі із телефонної розмови з представником ТОВ «Фінансова компанія «Сіті Фінанс», ОСОБА_1 дізналася, що між ТОВ «Фінансова компанія «Сіті Фінанс» та ПАТ «Банк Михайлівський» було укладено договір факторингу, за яким відступлено право вимоги ТОВ «Діджі Фінанс» до ОСОБА_1 за договором № ************ розмір заборгованості згідно виконавчого документа 34583,22 грн. Однак ОСОБА_1 не укладала кредитного договору, а тільки мала в ПАТ «Банк Михайлівський» платіжну картку типа: Visa Platinum. З встановленням кредитним лімітом 1000 грн. та має квитанції про внесення коштів для поповнення цієї картки ПАТ «Банк Михайлівський».
_______________________
За цим договором кредитна справа відсутня
Сума в написі нотаріуса дуже завищена і висосана з пальця.
Залишок по тілу 3 975,54
Залишок по відсотках 7 592,03 в продажних цидулах.
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 36039
З нами з: 22.11.13
Подякував: 2 раз.
Подякували: 1811 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 24 січ, 2021 00:14

Діджеї також зараз кошмарять кредитобравців фізиків Імексбанки.
Там аналог Фагора контора Дасті.
На відміну від Фагора Дасті була занікчемлена тимчасовим адміністратором і розгромлена в судах як неналежний крередитор.
Але деякі імяреки кредити погашали Дасті.
Так зараз Діджеї їх чихвостять в хвіст і гриву як і тих хто Фагору платив.
Там більша судова практика і суди враховують 3 роки позивної давності...залишають позивні заяви без розгляду.
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 36039
З нами з: 22.11.13
Подякував: 2 раз.
Подякували: 1811 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 24 січ, 2021 14:25

Re: МИХАЙЛІВСЬКИЙ БАНКРОТ

  Квесторе_поверніться написав:і розгромлена в судах як неналежний крередитор.

Вибачаюсь, недостатньо поінформований.
Справа № 815/4560/15 завершилась лише в 2020 на користь Дасті.
Так що Фонд грабування виглядає як шахрай шо розпродає кредити без договорів ФК Довіра і Гарантія.
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 36039
З нами з: 22.11.13
Подякував: 2 раз.
Подякували: 1811 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 26 січ, 2021 13:10

На днях відкопав справу Діджеї проти імярека, яка закінчилась не розпочавшись.
Ось не знаю чи імярек кредитувався в Михалича.
Діджеї відізвали позов по причині що імярек погодився заплатити те шо вони хотіли.
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 36039
З нами з: 22.11.13
Подякував: 2 раз.
Подякували: 1811 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 26 січ, 2021 18:11

Пропустив дзвінок від Довіра та гарантія...не мав приємності поспілкуватися.
Можливо хто не пропустив?
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 36039
З нами з: 22.11.13
Подякував: 2 раз.
Подякували: 1811 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 26 січ, 2021 19:30

  Квесторе_поверніться написав:Пропустив дзвінок від Довіра та гарантія...не мав приємності поспілкуватися.
Можливо хто не пропустив?

я общался ... как всегда ни о чем ...
вы нам должны ...
Промокод к программе Бонус к депозиту от МинФина на 50 грн. - HGVHFPX
Pig Lives Matter
IMPRINTER
Аватар користувача
2
1

Свинорил 100 lvl
 
Повідомлень: 37928
З нами з: 06.08.09
Подякував: 216 раз.
Подякували: 6042 раз.
 
Профіль
9
5
2
Повідомлення Додано: Вів 26 січ, 2021 19:56

  IMPRINTER написав:
  Квесторе_поверніться написав:Пропустив дзвінок від Довіра та гарантія...не мав приємності поспілкуватися.
Можливо хто не пропустив?

я общался ... как всегда ни о чем ...
вы нам должны ...


А Ви їм? - заплачено Фагору чи інакше? :D
Торгуємо криптовалютою безпечно-вебгаманець:
https://trustee.deals/link/1RjE0RDR
Ethereum
 
Повідомлень: 1454
З нами з: 11.02.18
Подякував: 7 раз.
Подякували: 102 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Вів 26 січ, 2021 20:59

Ethereum

да
Промокод к программе Бонус к депозиту от МинФина на 50 грн. - HGVHFPX
Pig Lives Matter
IMPRINTER
Аватар користувача
2
1

Свинорил 100 lvl
 
Повідомлень: 37928
З нами з: 06.08.09
Подякував: 216 раз.
Подякували: 6042 раз.
 
Профіль
9
5
2
  #<1 ... 5548554955505551
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Хрещатик Банк - БАНКРОТ 1 ... 827, 828, 829
Anonymous » Сер 08 гру, 2004 00:28
8283 1515630
Переглянути останнє повідомлення
Чет 14 січ, 2021 16:52
tk86
Вектор Банк- БАНКРОТ? 1 ... 78, 79, 80
Модератор » П'ят 22 кві, 2016 12:33
798 106124
Переглянути останнє повідомлення
Вів 17 лис, 2020 21:36
Ratatui
Дельта Банк - БАНКРОТ 1 ... 4844, 4845, 4846
Anonymous » Сер 29 лис, 2006 16:06
48452 24763855
Переглянути останнє повідомлення
Чет 22 жов, 2020 19:17
Ratatui

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Ощадбанк (17843)
26.01.2021 22:07
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.