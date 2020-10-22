Далі із телефонної розмови з представником ТОВ «Фінансова компанія «Сіті Фінанс», ОСОБА_1 дізналася, що між ТОВ «Фінансова компанія «Сіті Фінанс» та ПАТ «Банк Михайлівський» було укладено договір факторингу, за яким відступлено право вимоги ТОВ «Діджі Фінанс» до ОСОБА_1 за договором № ************ розмір заборгованості згідно виконавчого документа 34583,22 грн. Однак ОСОБА_1 не укладала кредитного договору, а тільки мала в ПАТ «Банк Михайлівський» платіжну картку типа: Visa Platinum. З встановленням кредитним лімітом 1000 грн. та має квитанції про внесення коштів для поповнення цієї картки ПАТ «Банк Михайлівський».
_______________________
За цим договором кредитна справа відсутня
Сума в написі нотаріуса дуже завищена і висосана з пальця.
Залишок по тілу 3 975,54
Залишок по відсотках 7 592,03 в продажних цидулах.