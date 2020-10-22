Додано: Нед 24 січ, 2021 00:14

Діджеї також зараз кошмарять кредитобравців фізиків Імексбанки.

Там аналог Фагора контора Дасті.

На відміну від Фагора Дасті була занікчемлена тимчасовим адміністратором і розгромлена в судах як неналежний крередитор.

Але деякі імяреки кредити погашали Дасті.

Так зараз Діджеї їх чихвостять в хвіст і гриву як і тих хто Фагору платив.

Там більша судова практика і суди враховують 3 роки позивної давності...залишають позивні заяви без розгляду.