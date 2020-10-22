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МИХАЙЛІВСЬКИЙ БАНКРОТ

МИХАЙЛІВСЬКИЙ БАНКРОТ
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Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
  #<1 ... 5549555055515552

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МИХАЙЛІВСЬКИЙ БАНКРОТ 3.2 5 365
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
19%
70
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
14%
52
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
58
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
32%
118
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
18%
67
Всього голосів : 365
Повідомлення Додано: Сер 27 січ, 2021 18:10

Квесторе_поверніться

ну и плюс при наличии спора кредиторов - гашение любому из них - считается выполением обязательств ...

ну вот к примеру - ну пришлет щас михайловский даже официальное письмо, что диджи ваш новый кредитор ... вы платите диджи ... дальше фагор снова выигрывает суд и начинает вас кашмарить ... должно быть черным по белому написано, что при наличии спора кредиторов в суде, то на период такового спора или им вообще запрещено принимать платежи пока окончательно и безповоротно не будет одна из сторон признана законным кредитором или можно гасить любому, и тогда проигравшая сторона обящзана передать идли с нее будут взисканы платежи, уплаченные не в пользу победившего .. а так выходит, что они спорят в суде ... выиграл один ... через неделю второй подал апелляцмию - выиграл второй .. потом первый подал кассацию, х@яцию и т.п. снова другой кредитор ... вот как раз когда я гасил было решение, что Михайловскому даже было запрещшено принимать платежи по этитм кредитам, т.е. даже если бы я хотел ему погасить я не мог это делать "именем Украины".
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Повідомлення Додано: Чет 28 січ, 2021 16:02

Навіть новий закон шо мають прийняти не спасе нас...боржників :(
https://www.unn.com.ua/ru/exclusive/1914216-chi-vryatuyut-zakonotvortsi-ukrayintsiv-vid-kolektoriv-dumka-eksperta
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Повідомлення Додано: Чет 28 січ, 2021 19:25

З Лайфу 063234**** Діджеї дзвонять?
Чи є і з інших номерів?
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
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Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 36080
З нами з: 22.11.13
Подякував: 2 раз.
Подякували: 1812 раз.
 
Профіль
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