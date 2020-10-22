Додано: Сер 27 січ, 2021 18:10

Квесторе_поверніться



ну и плюс при наличии спора кредиторов - гашение любому из них - считается выполением обязательств ...



ну вот к примеру - ну пришлет щас михайловский даже официальное письмо, что диджи ваш новый кредитор ... вы платите диджи ... дальше фагор снова выигрывает суд и начинает вас кашмарить ... должно быть черным по белому написано, что при наличии спора кредиторов в суде, то на период такового спора или им вообще запрещено принимать платежи пока окончательно и безповоротно не будет одна из сторон признана законным кредитором или можно гасить любому, и тогда проигравшая сторона обящзана передать идли с нее будут взисканы платежи, уплаченные не в пользу победившего .. а так выходит, что они спорят в суде ... выиграл один ... через неделю второй подал апелляцмию - выиграл второй .. потом первый подал кассацию, х@яцию и т.п. снова другой кредитор ... вот как раз когда я гасил было решение, что Михайловскому даже было запрещшено принимать платежи по этитм кредитам, т.е. даже если бы я хотел ему погасить я не мог это делать "именем Украины".

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