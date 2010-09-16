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Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
Додано: Чет 01 кві, 2021 17:05
Фонд маніпулює і вкінець забрехався...і на Суд не ходив
Додано: Чет 01 кві, 2021 17:09
Руки геть від Сергія Володимировича.
Дубль з Фейсбука
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Дублирую тут свое электронное письмо в ООО "Диджи Финанс". Ведь знаю, что Диджеи читают.
"Неуважаемый директор ООО «Диджи Финанс» - Лукаш А.А.
Требую немедленно удалить мои персональные данные из соответствующих баз. Я никогда не был заемщиком ПАО «Банк Михайловский». У вас нет моего согласия на обработку моих персональных данных.
При продолжении звонков на мои личные номера, обещаю вам очень веселую жизнь: заявление в полицию, Уполномоченному ВРУ по правам человека, НБУ и т.д.
А номера телефонов ООО «Диджи Финанс» и Ваш личный засветятся на сайтах предоставления интимных услуг, аренды жилья, срочной продажи автомобилей по бросовым ценам и т.д. Вам обвалить работу вашей недокомпании?
Без уважения,
Сергей Владимирович Андрущак – антиколлектор, юрист, блогер
+380 98 742-21-03 (Viber)
+380 50 208-73-64"
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