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МИХАЙЛІВСЬКИЙ БАНКРОТ

МИХАЙЛІВСЬКИЙ БАНКРОТ
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Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
  #<1 ... 5574557555765577

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МИХАЙЛІВСЬКИЙ БАНКРОТ 3.2 5 366
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
19%
70
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
14%
53
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
58
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
32%
118
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
18%
67
Всього голосів : 366
Повідомлення Додано: Чет 01 кві, 2021 17:05

Фонд маніпулює і вкінець забрехався...і на Суд не ходив
https://www.fg.gov.ua/articles/49285-zdiysnyuyutsya-novi-sprobi-skasuvati-v-sudah-rishennya-fondu-pro-nikchemnist-nizki-kreditnih-dogovoriv-banku-mihaylivskiy.html
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Повідомлення Додано: Чет 01 кві, 2021 17:09

Руки геть від Сергія Володимировича.
Дубль з Фейсбука
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Дублирую тут свое электронное письмо в ООО "Диджи Финанс". Ведь знаю, что Диджеи читают.
"Неуважаемый директор ООО «Диджи Финанс» - Лукаш А.А.
Требую немедленно удалить мои персональные данные из соответствующих баз. Я никогда не был заемщиком ПАО «Банк Михайловский». У вас нет моего согласия на обработку моих персональных данных.
При продолжении звонков на мои личные номера, обещаю вам очень веселую жизнь: заявление в полицию, Уполномоченному ВРУ по правам человека, НБУ и т.д.
А номера телефонов ООО «Диджи Финанс» и Ваш личный засветятся на сайтах предоставления интимных услуг, аренды жилья, срочной продажи автомобилей по бросовым ценам и т.д. Вам обвалить работу вашей недокомпании?
Без уважения,
Сергей Владимирович Андрущак – антиколлектор, юрист, блогер
http://easydebts.blogspot.com/
+380 98 742-21-03 (Viber)
+380 50 208-73-64"
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Повідомлення Додано: П'ят 02 кві, 2021 07:38

Страшилка від Обоза
https://news.obozrevatel.com/economics/fea/bankovskie-scheta-ukraintsev-budut-arestovyivat-po-novomu-kakih-dolzhnikov-eto-kosnetsya.htm
Пункт 5 журналюги придумали.
Але по виконавчому напису нотаріуса рахунки можуть поблокувати.
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Повідомлення Додано: Нед 04 кві, 2021 11:29

Коротка Алла Володимирівна (шо господарює зараз в Фагорі) застовбилася апелюючи Ухвалу
https://reyestr.court.gov.ua/Review/95431687
Шоу триває...попкорн не закінчується.
Чекаємо на апеляційну скаргу від Діджеїв.
До речі...а чи хто знає чи є хоч один імярек шо заплатив Діджеям по кредиту Михалича?
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Повідомлення Додано: Пон 05 кві, 2021 10:13

диджи прислали )

УВАГА! ТОВ «ДІДЖИ ФІНАНС» продовжить відстоювати інтереси щодо відступлення прав вимоги по договорам ПАТ «БАНК МИХАЙЛІВСЬКИЙ», а ФГВФО буде сприяти нам в даному питанні: https://www.fg.gov.ua/articles/49285-zdiysnyuyutsya-novi-sprobi-skasuvati-v-sudah-rishennya-fondu-pro-nikchemnist-nizki-kreditnih-dogovoriv-banku-mihaylivskiy.html т.: 0673693337
IMPRINTER
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Повідомлення Додано: Пон 05 кві, 2021 11:02

  IMPRINTER написав:диджи прислали )

УВАГА! ТОВ «ДІДЖИ ФІНАНС» продовжить відстоювати інтереси щодо відступлення прав вимоги по договорам ПАТ «БАНК МИХАЙЛІВСЬКИЙ», а ФГВФО буде сприяти нам в даному питанні: https://www.fg.gov.ua/articles/49285-zdiysnyuyutsya-novi-sprobi-skasuvati-v-sudah-rishennya-fondu-pro-nikchemnist-nizki-kreditnih-dogovoriv-banku-mihaylivskiy.html т.: 0673693337

Це фіговий листок від Фонду який на суд Діджеї проти Фагора як третя особа не ходить.
І якби Фонд бачив перспективу виграшу він би портфель від 570000000 грн до 1600000000 грн не продав би за 71000 грн.
Апеляція по 910/11298/16 буде але швидше за все Діджеї програють.
І буде парадоксальна ситуація.
І Діджеї будуть належними кредиторами і Фагор належний кредитор (тому що нікчемність це внутрішня справа Михалича) а кредити вже не в Михалича а в Діджеїв.
Але ж всі знають шо оригінали договорів в Фагора.
Виглядає що Михалич і Фонд поспішив продавати портфель не завершивши всі суди.
Ну це ж абсурд коли імярек винен двом позичальникам?
Хто як і коли має парадокс двох належних кредиторів вирішити?
А хто заплатив одному кредитору той винен іншому.
Вже Суд радив конкретну колізію по кожному кредитному договору вирішувати в Суді по Закону.
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Повідомлення Додано: Пон 05 кві, 2021 21:53

Андрущак радить так не чинити
https://reyestr.court.gov.ua/Review/95928811
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Повідомлення Додано: Пон 05 кві, 2021 22:10

В офіс до Діджеїв ніхто не заходив...не зазнайомився?
https://reyestr.court.gov.ua/Review/95928811
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