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Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
Додано: Чет 01 кві, 2021 17:05
Фонд маніпулює і вкінець забрехався...і на Суд не ходив
Додано: Чет 01 кві, 2021 17:09
Руки геть від Сергія Володимировича.
Дубль з Фейсбука
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Дублирую тут свое электронное письмо в ООО "Диджи Финанс". Ведь знаю, что Диджеи читают.
"Неуважаемый директор ООО «Диджи Финанс» - Лукаш А.А.
Требую немедленно удалить мои персональные данные из соответствующих баз. Я никогда не был заемщиком ПАО «Банк Михайловский». У вас нет моего согласия на обработку моих персональных данных.
При продолжении звонков на мои личные номера, обещаю вам очень веселую жизнь: заявление в полицию, Уполномоченному ВРУ по правам человека, НБУ и т.д.
А номера телефонов ООО «Диджи Финанс» и Ваш личный засветятся на сайтах предоставления интимных услуг, аренды жилья, срочной продажи автомобилей по бросовым ценам и т.д. Вам обвалить работу вашей недокомпании?
Без уважения,
Сергей Владимирович Андрущак – антиколлектор, юрист, блогер
+380 98 742-21-03 (Viber)
+380 50 208-73-64"
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Додано: П'ят 02 кві, 2021 07:38
Страшилка від Обоза
Пункт 5 журналюги придумали.
Але по виконавчому напису нотаріуса рахунки можуть поблокувати.
Додано: Нед 04 кві, 2021 11:29
Коротка Алла Володимирівна (шо господарює зараз в Фагорі) застовбилася апелюючи Ухвалу
Шоу триває...попкорн не закінчується.
Чекаємо на апеляційну скаргу від Діджеїв.
До речі...а чи хто знає чи є хоч один імярек шо заплатив Діджеям по кредиту Михалича?
Додано: Пон 05 кві, 2021 10:13
диджи прислали )
УВАГА! ТОВ «ДІДЖИ ФІНАНС» продовжить відстоювати інтереси щодо відступлення прав вимоги по договорам ПАТ «БАНК МИХАЙЛІВСЬКИЙ», а ФГВФО буде сприяти нам в даному питанні:
Додано: Пон 05 кві, 2021 11:02
Це фіговий листок від Фонду який на суд Діджеї проти Фагора як третя особа не ходить.
І якби Фонд бачив перспективу виграшу він би портфель від 570000000 грн до 1600000000 грн не продав би за 71000 грн.
Апеляція по 910/11298/16 буде але швидше за все Діджеї програють.
І буде парадоксальна ситуація.
І Діджеї будуть належними кредиторами і Фагор належний кредитор (тому що нікчемність це внутрішня справа Михалича) а кредити вже не в Михалича а в Діджеїв.
Але ж всі знають шо оригінали договорів в Фагора.
Виглядає що Михалич і Фонд поспішив продавати портфель не завершивши всі суди.
Ну це ж абсурд коли імярек винен двом позичальникам?
Хто як і коли має парадокс двох належних кредиторів вирішити?
А хто заплатив одному кредитору той винен іншому.
Вже Суд радив конкретну колізію по кожному кредитному договору вирішувати в Суді по Закону.
Додано: Пон 05 кві, 2021 21:53
Андрущак радить так не чинити
Додано: Пон 05 кві, 2021 22:10
В офіс до Діджеїв ніхто не заходив...не зазнайомився?
Додано: Вів 06 кві, 2021 20:16
Савицький з дуба впав...в справі не розібався
Занікчемив Фагор
Хто заплатив Фагору приготуватись платити Діджеям
Приводив би ше додаткові аргументи на користь позивачки.
Чуму вона не згадала нікчемлення Волкова, яке Суд скасував.
Додано: Вів 06 кві, 2021 21:19
Квесторе_поверніться
но это я так понимаю разовое решение относительно конкретного дела с конкретной особой ... это же не по всему портфелю?
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