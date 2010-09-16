но это я так понимаю разовое решение относительно конкретного дела с конкретной особой ... это же не по всему портфелю?
Так. Але дивлячись на це https://reyestr.court.gov.ua/Review/66830037 позиція суду дивна. В цьому попередньому рішенні чітко пояснено чому протиправне є нікчемлення на Плеяду та Фагор. Тут дійсно доведено шо Плеяда заплатила Михаличу 480 млн за портфель 682 млн....порівняти з Діджеями в 71 тисячу.
Боятися приватного нотаріуса Київського МНО Пономарьової Д.В. https://reyestr.court.gov.ua/Review/95956391 Діджеї з її допомогою віджали квартирку. Вона і виконавчий напис нотаріуса по кредитах Михалича може зварганити...мабуть.
так он вроде тока через 3 мес вступает в силуу ...
ЧАстина через 3 місяці...частина на наступний день після опублікування. Основне питання чи сертифікуються Діджеї в колекторську спільноту під контроль НБУ...чи залишаться... як би це коректніше назвати... джентльменами з широкої дороги?
Звонила какая то курица от диджеев жене, я взял трубку, стращала выконавчим написом натариуса. Уже кого то обули подобным образом? Стоит ли опасаться? И еще как можно отследить эти выконавчи написи? Что бы заранее подготовиться если что.
otg написав:Звонила какая то курица от диджеев жене, я взял трубку, стращала выконавчим написом натариуса. Уже кого то обули подобным образом? Стоит ли опасаться? И еще как можно отследить эти выконавчи написи? Что бы заранее подготовиться если что.
Є тут одна справа, що якимсь макаром Діджі Фінанс через Сіті Фінанс і нотаріуса зварганили виконавчий напис по кредиту Михалича. Зараз той напис оскаржується в Суді. Але там якась суперечлива інфо...толком не зрозуміло яка там схема прокручувалась. Але є преценденти шо вже іпотечну квартирку Діджі віджали в імярека через нотаріуса, який через Суд пробує все повернути взад. Так шо розслаблятись не слід. Якщо в реєстрі боржників https://erb.minjust.gov.ua/#/search-debtors себе виявите, значить вже є постанова про виконавче провадження. Тоді або оскаржуєте в Суді або платите з +10% комісу виконавцям за труди праведні.
Сегодня звонили Диджеи ... беру трубку уже мысленно представляя, что будут снова за рыбу гроши ... но нет .. спрашувает курица у меня знаю ли я кукую-то Калиневич ? ) я переспрашиваю кого? назвала еще раз фамилию ... ховорю нет не знаю перввый раз слышу ... она такая - а вы этим новером давно пользуютесь? гворю давно - ты еще наверное не родилась когда я им начал пользоваться ... точно говрите не знаете Калиневич ? Вам еще раз повторить что не знаю ? Потом спрашует, а вы не в Тернополькой области живете (или како-то еще - точно не помню уже - ну в общем с Западной Украины). Говорю я похож на человека живущего на Западной Украине, если я с вами общаюсь на чиста гусском языке ? Видать этот аргумент ее убедил ) Такая говорит - ладно я фиксирую, - наши специалисты проверят ! Я говорю что проверят? Ну не наврал ли я, что не знаю Калиневич ? Спрашую, а что будет, если наврал? Будете отвечать согласно норм административного законодательства ! Я ей говрю - девочка - я мог тебе сказать, что я знаю Калиневич и сегодня с ней бухал вместе но при этом так же тебя послать нах - меня ни к чему не обязывает моя роль как контактного лица в качестве которого меня эта Калиневич указала. Бросила трубку. Дебилы б-ть.
при чем эти дебилы не удосужились даже проверить то, что я тоже являют "должником" диджи и этот же телефон у них есть и они же на него мне как должнику трезвонят ... и они прекрасно видят все мои данные где я живу что и как.