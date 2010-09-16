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МИХАЙЛІВСЬКИЙ БАНКРОТ

МИХАЙЛІВСЬКИЙ БАНКРОТ
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Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
  #<1 ... 5575557655775578

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МИХАЙЛІВСЬКИЙ БАНКРОТ 3.2 5 366
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
19%
70
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
14%
53
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
58
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
32%
118
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
18%
67
Всього голосів : 366
Повідомлення Додано: Сер 07 кві, 2021 06:47

  IMPRINTER написав:Квесторе_поверніться

но это я так понимаю разовое решение относительно конкретного дела с конкретной особой ... это же не по всему портфелю?

Так. Але дивлячись на це
https://reyestr.court.gov.ua/Review/66830037
позиція суду дивна.
В цьому попередньому рішенні чітко пояснено чому протиправне є нікчемлення на Плеяду та Фагор.
Тут дійсно доведено шо Плеяда заплатила Михаличу 480 млн за портфель 682 млн....порівняти з Діджеями в 71 тисячу. :shock:
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Повідомлення Додано: Сер 07 кві, 2021 12:08

Боятися приватного нотаріуса Київського МНО Пономарьової Д.В.
https://reyestr.court.gov.ua/Review/95956391
Діджеї з її допомогою віджали квартирку.
Вона і виконавчий напис нотаріуса по кредитах Михалича може зварганити...мабуть.
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Повідомлення Додано: Сер 07 кві, 2021 12:13

Справа про незаконність відступлення від Михалича до Діджеїв вже в апеляції
https://reyestr.court.gov.ua/Review/95966116
Що би цей позив означав?
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Повідомлення Додано: Сер 07 кві, 2021 12:27

Щоб з Вами судитись елетронно Діджеї повинні знати Вашу електронну пошту :)
https://reyestr.court.gov.ua/Review/95969193
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Повідомлення Додано: Сер 07 кві, 2021 21:26

Гомонять шо Зе підписав колекторський закон
https://telegraf.com.ua/ukraina/politika/5628077-zelenskiy-podpisal-vazhnyiy-kollektorskiy-zakon-chto-s-nim-izmenitsya.html
Будем спостерігати чи Діджеї сертифікуються в реєстр під НБУ.
Відчуваю в град банкіра Шеви на Діджеїв чумудан скарг вже лежить.
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Повідомлення Додано: Чет 08 кві, 2021 10:16

Квесторе_поверніться

так он вроде тока через 3 мес вступает в силуу ...
IMPRINTER
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Повідомлення Додано: Чет 08 кві, 2021 13:46

  IMPRINTER написав:Квесторе_поверніться

так он вроде тока через 3 мес вступает в силуу ...

ЧАстина через 3 місяці...частина на наступний день після опублікування.
Основне питання чи сертифікуються Діджеї в колекторську спільноту під контроль НБУ...чи залишаться... як би це коректніше назвати... джентльменами з широкої дороги?
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Повідомлення Додано: Чет 08 кві, 2021 16:32

Re: МИХАЙЛІВСЬКИЙ БАНКРОТ

Звонила какая то курица от диджеев жене, я взял трубку, стращала выконавчим написом натариуса. Уже кого то обули подобным образом? Стоит ли опасаться? И еще как можно отследить эти выконавчи написи? Что бы заранее подготовиться если что.
otg
 
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Повідомлення Додано: Чет 08 кві, 2021 17:52

  otg написав:Звонила какая то курица от диджеев жене, я взял трубку, стращала выконавчим написом натариуса. Уже кого то обули подобным образом? Стоит ли опасаться? И еще как можно отследить эти выконавчи написи? Что бы заранее подготовиться если что.

Є тут одна справа, що якимсь макаром Діджі Фінанс через Сіті Фінанс і нотаріуса зварганили виконавчий напис по кредиту Михалича. Зараз той напис оскаржується в Суді.
Але там якась суперечлива інфо...толком не зрозуміло яка там схема прокручувалась.
Але є преценденти шо вже іпотечну квартирку Діджі віджали в імярека через нотаріуса, який через Суд пробує все повернути взад.
Так шо розслаблятись не слід.
Якщо в реєстрі боржників https://erb.minjust.gov.ua/#/search-debtors
себе виявите, значить вже є постанова про виконавче провадження.
Тоді або оскаржуєте в Суді або платите з +10% комісу виконавцям за труди праведні.
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Повідомлення Додано: Чет 08 кві, 2021 21:10

Сегодня звонили Диджеи ... беру трубку уже мысленно представляя, что будут снова за рыбу гроши ... но нет .. спрашувает курица у меня знаю ли я кукую-то Калиневич ? ) я переспрашиваю кого? назвала еще раз фамилию ... ховорю нет не знаю перввый раз слышу ... она такая - а вы этим новером давно пользуютесь? гворю давно - ты еще наверное не родилась когда я им начал пользоваться ... точно говрите не знаете Калиневич ? Вам еще раз повторить что не знаю ? Потом спрашует, а вы не в Тернополькой области живете (или како-то еще - точно не помню уже - ну в общем с Западной Украины). Говорю я похож на человека живущего на Западной Украине, если я с вами общаюсь на чиста гусском языке ? Видать этот аргумент ее убедил ) Такая говорит - ладно я фиксирую, - наши специалисты проверят ! Я говорю что проверят? Ну не наврал ли я, что не знаю Калиневич ? Спрашую, а что будет, если наврал? Будете отвечать согласно норм административного законодательства ! Я ей говрю - девочка - я мог тебе сказать, что я знаю Калиневич и сегодня с ней бухал вместе но при этом так же тебя послать нах - меня ни к чему не обязывает моя роль как контактного лица в качестве которого меня эта Калиневич указала. Бросила трубку. Дебилы б-ть.

при чем эти дебилы не удосужились даже проверить то, что я тоже являют "должником" диджи и этот же телефон у них есть и они же на него мне как должнику трезвонят ... и они прекрасно видят все мои данные где я живу что и как.
IMPRINTER
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