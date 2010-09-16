Додано: Чет 08 кві, 2021 21:10

Сегодня звонили Диджеи ... беру трубку уже мысленно представляя, что будут снова за рыбу гроши ... но нет .. спрашувает курица у меня знаю ли я кукую-то Калиневич ? ) я переспрашиваю кого? назвала еще раз фамилию ... ховорю нет не знаю перввый раз слышу ... она такая - а вы этим новером давно пользуютесь? гворю давно - ты еще наверное не родилась когда я им начал пользоваться ... точно говрите не знаете Калиневич ? Вам еще раз повторить что не знаю ? Потом спрашует, а вы не в Тернополькой области живете (или како-то еще - точно не помню уже - ну в общем с Западной Украины). Говорю я похож на человека живущего на Западной Украине, если я с вами общаюсь на чиста гусском языке ? Видать этот аргумент ее убедил ) Такая говорит - ладно я фиксирую, - наши специалисты проверят ! Я говорю что проверят? Ну не наврал ли я, что не знаю Калиневич ? Спрашую, а что будет, если наврал? Будете отвечать согласно норм административного законодательства ! Я ей говрю - девочка - я мог тебе сказать, что я знаю Калиневич и сегодня с ней бухал вместе но при этом так же тебя послать нах - меня ни к чему не обязывает моя роль как контактного лица в качестве которого меня эта Калиневич указала. Бросила трубку. Дебилы б-ть.



при чем эти дебилы не удосужились даже проверить то, что я тоже являют "должником" диджи и этот же телефон у них есть и они же на него мне как должнику трезвонят ... и они прекрасно видят все мои данные где я живу что и как.