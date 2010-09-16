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МИХАЙЛІВСЬКИЙ БАНКРОТ
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Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
Додано: П'ят 09 кві, 2021 11:07
Квесторе_поверніться написав: otg написав:
Звонила какая то курица от диджеев жене, я взял трубку, стращала выконавчим написом натариуса. Уже кого то обули подобным образом? Стоит ли опасаться? И еще как можно отследить эти выконавчи написи? Что бы заранее подготовиться если что.
Є тут одна справа, що якимсь макаром Діджі Фінанс через Сіті Фінанс і нотаріуса зварганили виконавчий напис по кредиту Михалича. Зараз той напис оскаржується в Суді.
Але там якась суперечлива інфо...толком не зрозуміло яка там схема прокручувалась.
А где конкретнее почитать про это?
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otg
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