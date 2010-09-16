otg написав:Звонила какая то курица от диджеев жене, я взял трубку, стращала выконавчим написом натариуса. Уже кого то обули подобным образом? Стоит ли опасаться? И еще как можно отследить эти выконавчи написи? Что бы заранее подготовиться если что.
Є тут одна справа, що якимсь макаром Діджі Фінанс через Сіті Фінанс і нотаріуса зварганили виконавчий напис по кредиту Михалича. Зараз той напис оскаржується в Суді. Але там якась суперечлива інфо...толком не зрозуміло яка там схема прокручувалась.
otg написав:Звонила какая то курица от диджеев жене, я взял трубку, стращала выконавчим написом натариуса. Уже кого то обули подобным образом? Стоит ли опасаться? И еще как можно отследить эти выконавчи написи? Что бы заранее подготовиться если что.
Є тут одна справа, що якимсь макаром Діджі Фінанс через Сіті Фінанс і нотаріуса зварганили виконавчий напис по кредиту Михалича. Зараз той напис оскаржується в Суді. Але там якась суперечлива інфо...толком не зрозуміло яка там схема прокручувалась.
А где конкретнее почитать про это?
https://reyestr.court.gov.ua/Review/94141425 11. 05 .21 початок розгляду справи по Суті. Через нотаріуса зварганили виконавчий напис потроївши суму боргу. В схемі засвітилась Сіті Фінанс. Але кредитик з пулу Михалича який був відступлений на Діджі Фінанс. Незрозумілість схеми що виконавчий напис був в лютому 2020 коли портфелем Михалича Діджі ще не володіла. Швидше за все Сіті Фінанс діяла на свій страх і ризик працюючи за агентським договором з Михаличем...а в телефонній розмові підставила Діджеїв. Ше одне, в реєстрі Михалича до продажі Діджеям цей борг обслуговував колектор Укрборг. Яким макаром тут вписався Сіті Фінанс незрозуміло.
Квесторе_поверніться написав:https://reyestr.court.gov.ua/Review/94141425 11. 05 .21 початок розгляду справи по Суті. Через нотаріуса зварганили виконавчий напис потроївши суму боргу. В схемі засвітилась Сіті Фінанс. Але кредитик з пулу Михалича який був відступлений на Діджі Фінанс. Незрозумілість схеми що виконавчий напис був в лютому 2020 коли портфелем Михалича Діджі ще не володіла. Швидше за все Сіті Фінанс діяла на свій страх і ризик працюючи за агентським договором з Михаличем...а в телефонній розмові підставила Діджеїв. Ше одне, в реєстрі Михалича до продажі Діджеям цей борг обслуговував колектор Укрборг. Яким макаром тут вписався Сіті Фінанс незрозуміло.