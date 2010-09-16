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МИХАЙЛІВСЬКИЙ БАНКРОТ

МИХАЙЛІВСЬКИЙ БАНКРОТ
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Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
  #<1 ... 5576557755785579

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МИХАЙЛІВСЬКИЙ БАНКРОТ 3.2 5 366
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
19%
70
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
14%
53
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
58
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
32%
118
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
18%
67
Всього голосів : 366
Повідомлення Додано: П'ят 09 кві, 2021 11:07

  Квесторе_поверніться написав:
  otg написав:Звонила какая то курица от диджеев жене, я взял трубку, стращала выконавчим написом натариуса. Уже кого то обули подобным образом? Стоит ли опасаться? И еще как можно отследить эти выконавчи написи? Что бы заранее подготовиться если что.

Є тут одна справа, що якимсь макаром Діджі Фінанс через Сіті Фінанс і нотаріуса зварганили виконавчий напис по кредиту Михалича. Зараз той напис оскаржується в Суді.
Але там якась суперечлива інфо...толком не зрозуміло яка там схема прокручувалась.
А где конкретнее почитать про это?
otg
 
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Повідомлення Додано: Суб 10 кві, 2021 08:58

  otg написав:
  Квесторе_поверніться написав:
  otg написав:Звонила какая то курица от диджеев жене, я взял трубку, стращала выконавчим написом натариуса. Уже кого то обули подобным образом? Стоит ли опасаться? И еще как можно отследить эти выконавчи написи? Что бы заранее подготовиться если что.

Є тут одна справа, що якимсь макаром Діджі Фінанс через Сіті Фінанс і нотаріуса зварганили виконавчий напис по кредиту Михалича. Зараз той напис оскаржується в Суді.
Але там якась суперечлива інфо...толком не зрозуміло яка там схема прокручувалась.
А где конкретнее почитать про это?

https://reyestr.court.gov.ua/Review/94141425
11. 05 .21 початок розгляду справи по Суті.
Через нотаріуса зварганили виконавчий напис потроївши суму боргу.
В схемі засвітилась Сіті Фінанс. Але кредитик з пулу Михалича який був відступлений на Діджі Фінанс.
Незрозумілість схеми що виконавчий напис був в лютому 2020 коли портфелем Михалича Діджі ще не володіла.
Швидше за все Сіті Фінанс діяла на свій страх і ризик працюючи за агентським договором з Михаличем...а в телефонній розмові підставила Діджеїв.
Ше одне, в реєстрі Михалича до продажі Діджеям цей борг обслуговував колектор Укрборг.
Яким макаром тут вписався Сіті Фінанс незрозуміло.
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Повідомлення Додано: Суб 10 кві, 2021 14:39

  Квесторе_поверніться написав:https://reyestr.court.gov.ua/Review/94141425
11. 05 .21 початок розгляду справи по Суті.
Через нотаріуса зварганили виконавчий напис потроївши суму боргу.
В схемі засвітилась Сіті Фінанс. Але кредитик з пулу Михалича який був відступлений на Діджі Фінанс.
Незрозумілість схеми що виконавчий напис був в лютому 2020 коли портфелем Михалича Діджі ще не володіла.
Швидше за все Сіті Фінанс діяла на свій страх і ризик працюючи за агентським договором з Михаличем...а в телефонній розмові підставила Діджеїв.
Ше одне, в реєстрі Михалича до продажі Діджеям цей борг обслуговував колектор Укрборг.
Яким макаром тут вписався Сіті Фінанс незрозуміло.
Аппеляции не было? Т.е они получили шиш?
а в телефонній розмові підставила Діджеїв.
А здесь подробнее?
otg
 
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Повідомлення Додано: Суб 10 кві, 2021 16:16

  otg написав:
  Квесторе_поверніться написав:https://reyestr.court.gov.ua/Review/94141425
11. 05 .21 початок розгляду справи по Суті.
Через нотаріуса зварганили виконавчий напис потроївши суму боргу.
В схемі засвітилась Сіті Фінанс. Але кредитик з пулу Михалича який був відступлений на Діджі Фінанс.
Незрозумілість схеми що виконавчий напис був в лютому 2020 коли портфелем Михалича Діджі ще не володіла.
Швидше за все Сіті Фінанс діяла на свій страх і ризик працюючи за агентським договором з Михаличем...а в телефонній розмові підставила Діджеїв.
Ше одне, в реєстрі Михалича до продажі Діджеям цей борг обслуговував колектор Укрборг.
Яким макаром тут вписався Сіті Фінанс незрозуміло.
Аппеляции не было? Т.е они получили шиш?
а в телефонній розмові підставила Діджеїв.
А здесь подробнее?

Рішення по справі ше не було.
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Суб 10 кві, 2021 17:14

  Квесторе_поверніться написав:Рішення по справі ше не було.
А ну да. Там только приостановили выконавче впровадження? Cам напис не отменен? Да, интересно, уже 3 мес. прошло. А что дальше то? Кто должен шевелиться что б было принято окончательное решение? Я так понимаю натариус забил на это дело. Он денег получил. Выконавець заинтересован да и родственник натариуса на сколько я понимаю, работают в паре. Интересно что ж они предоставляли этому натариусу, если оригинала договора нет? На основе чего он был выписан? На основе фиговой бамажки распечатанной на компьютере из графического файла без живой подписи? А кто в случае отмены платит за этот выконавчий напис или плата отменяется?
otg
 
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