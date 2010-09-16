otg написав:Звонила какая то курица от диджеев жене, я взял трубку, стращала выконавчим написом натариуса. Уже кого то обули подобным образом? Стоит ли опасаться? И еще как можно отследить эти выконавчи написи? Что бы заранее подготовиться если что.
Є тут одна справа, що якимсь макаром Діджі Фінанс через Сіті Фінанс і нотаріуса зварганили виконавчий напис по кредиту Михалича. Зараз той напис оскаржується в Суді. Але там якась суперечлива інфо...толком не зрозуміло яка там схема прокручувалась.
otg написав:Звонила какая то курица от диджеев жене, я взял трубку, стращала выконавчим написом натариуса. Уже кого то обули подобным образом? Стоит ли опасаться? И еще как можно отследить эти выконавчи написи? Что бы заранее подготовиться если что.
Є тут одна справа, що якимсь макаром Діджі Фінанс через Сіті Фінанс і нотаріуса зварганили виконавчий напис по кредиту Михалича. Зараз той напис оскаржується в Суді. Але там якась суперечлива інфо...толком не зрозуміло яка там схема прокручувалась.
А где конкретнее почитать про это?
https://reyestr.court.gov.ua/Review/94141425 11. 05 .21 початок розгляду справи по Суті. Через нотаріуса зварганили виконавчий напис потроївши суму боргу. В схемі засвітилась Сіті Фінанс. Але кредитик з пулу Михалича який був відступлений на Діджі Фінанс. Незрозумілість схеми що виконавчий напис був в лютому 2020 коли портфелем Михалича Діджі ще не володіла. Швидше за все Сіті Фінанс діяла на свій страх і ризик працюючи за агентським договором з Михаличем...а в телефонній розмові підставила Діджеїв. Ше одне, в реєстрі Михалича до продажі Діджеям цей борг обслуговував колектор Укрборг. Яким макаром тут вписався Сіті Фінанс незрозуміло.
Квесторе_поверніться написав:https://reyestr.court.gov.ua/Review/94141425 11. 05 .21 початок розгляду справи по Суті. Через нотаріуса зварганили виконавчий напис потроївши суму боргу. В схемі засвітилась Сіті Фінанс. Але кредитик з пулу Михалича який був відступлений на Діджі Фінанс. Незрозумілість схеми що виконавчий напис був в лютому 2020 коли портфелем Михалича Діджі ще не володіла. Швидше за все Сіті Фінанс діяла на свій страх і ризик працюючи за агентським договором з Михаличем...а в телефонній розмові підставила Діджеїв. Ше одне, в реєстрі Михалича до продажі Діджеям цей борг обслуговував колектор Укрборг. Яким макаром тут вписався Сіті Фінанс незрозуміло.
Квесторе_поверніться написав:https://reyestr.court.gov.ua/Review/94141425 11. 05 .21 початок розгляду справи по Суті. Через нотаріуса зварганили виконавчий напис потроївши суму боргу. В схемі засвітилась Сіті Фінанс. Але кредитик з пулу Михалича який був відступлений на Діджі Фінанс. Незрозумілість схеми що виконавчий напис був в лютому 2020 коли портфелем Михалича Діджі ще не володіла. Швидше за все Сіті Фінанс діяла на свій страх і ризик працюючи за агентським договором з Михаличем...а в телефонній розмові підставила Діджеїв. Ше одне, в реєстрі Михалича до продажі Діджеям цей борг обслуговував колектор Укрборг. Яким макаром тут вписався Сіті Фінанс незрозуміло.
Квесторе_поверніться написав:Рішення по справі ше не було.
А ну да. Там только приостановили выконавче впровадження? Cам напис не отменен? Да, интересно, уже 3 мес. прошло. А что дальше то? Кто должен шевелиться что б было принято окончательное решение? Я так понимаю натариус забил на это дело. Он денег получил. Выконавець заинтересован да и родственник натариуса на сколько я понимаю, работают в паре. Интересно что ж они предоставляли этому натариусу, если оригинала договора нет? На основе чего он был выписан? На основе фиговой бамажки распечатанной на компьютере из графического файла без живой подписи? А кто в случае отмены платит за этот выконавчий напис или плата отменяется?
Квесторе_поверніться написав:Рішення по справі ше не було.
А ну да. Там только приостановили выконавче впровадження? Cам напис не отменен? Да, интересно, уже 3 мес. прошло. А что дальше то? Кто должен шевелиться что б было принято окончательное решение? Я так понимаю натариус забил на это дело. Он денег получил. Выконавець заинтересован да и родственник натариуса на сколько я понимаю, работают в паре. Интересно что ж они предоставляли этому натариусу, если оригинала договора нет? На основе чего он был выписан? На основе фиговой бамажки распечатанной на компьютере из графического файла без живой подписи? А кто в случае отмены платит за этот выконавчий напис или плата отменяется?
Все будк текти своїм чередом ...буде рішення на користь імярека...виконавчий напис скасують а чи накажуть нотаріуса це залежить від кровожерливості адвоката і лояльності міністерства юстиції під яким нотаріус ходить.
Квесторе_поверніться написав:Все будк текти своїм чередом ...буде рішення на користь імярека...виконавчий напис скасують а чи накажуть нотаріуса це залежить від кровожерливості адвоката і лояльності міністерства юстиції під яким нотаріус ходить.
Ну в любом случае следим. Хотелось бы что бы обули этих негодяев по выконавчему напису. Думаю меж натариусами инфа расходится достаточно быстро и тогда следующий очень хорошо подумает перед тем как сварганить что то подобное.