otg написав:Просто скинули з себе, щоб б меньше роботи.Квесторе_поверніться написав:Заставляють з Діджеями судитися в Києві
https://reyestr.court.gov.ua/Review/96064166
Можливо тут посилання на пункт 8 статті 28 ЦПК позивачем не було доцільним.
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Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
Додано: Нед 11 кві, 2021 10:02
Можливо тут посилання на пункт 8 статті 28 ЦПК позивачем не було доцільним.
Додано: Пон 12 кві, 2021 00:14
электронный суд + скайп. Т.е. регистрируетесь и через свой кабинет подаете заяву на удаленный доступ.
Теоретически будете получать уведомления сразу, как только кто-то подаст на вас в суд.
Додано: Пон 12 кві, 2021 17:21
Хтось придумав шо можна здирати автоматом за борги
і журналюги підхопили не розібравшись в темі.
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