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МИХАЙЛІВСЬКИЙ БАНКРОТ

МИХАЙЛІВСЬКИЙ БАНКРОТ
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Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
  #<1 ... 5577557855795580

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МИХАЙЛІВСЬКИЙ БАНКРОТ 3.2 5 366
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
19%
70
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
14%
53
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
58
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
32%
118
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
18%
67
Всього голосів : 366
Повідомлення Додано: Нед 11 кві, 2021 10:02

  otg написав:
  Квесторе_поверніться написав:Заставляють з Діджеями судитися в Києві
https://reyestr.court.gov.ua/Review/96064166
Просто скинули з себе, щоб б меньше роботи.

Можливо тут посилання на пункт 8 статті 28 ЦПК позивачем не було доцільним.
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Повідомлення Додано: Пон 12 кві, 2021 00:14

  Квесторе_поверніться написав:Заставляють з Діджеями судитися в Києві
https://reyestr.court.gov.ua/Review/96064166

электронный суд + скайп. Т.е. регистрируетесь и через свой кабинет подаете заяву на удаленный доступ.
https://cabinet.court.gov.ua/
Теоретически будете получать уведомления сразу, как только кто-то подаст на вас в суд.
ol_zy
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Повідомлення Додано: Пон 12 кві, 2021 17:21

Хтось придумав шо можна здирати автоматом за борги
https://dengi.ua/finance/3361357-sem-uk ... osudarstva
і журналюги підхопили не розібравшись в темі.
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Повідомлення Додано: Чет 15 кві, 2021 08:59

Тут близько до істини...прописано
Зрештою, якщо борг людині нарахований помилково, то його завжди можна оскаржити – як і арешт коштів на рахунку в банку.
https://www.epravda.com.ua/publications ... 15/673009/
Напис нотаріуса по боргу Михалича який зараз в Діджеїв буде помилково нарахований.
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Повідомлення Додано: Чет 15 кві, 2021 09:16

Re: МИХАЙЛІВСЬКИЙ БАНКРОТ

Может будет полезно:
Відповідно до ст. 257, п. 1 ч. 2 ст. 258 ЦК України загальна позовна давність встановлюється тривалістю у три роки, а до вимог про стягнення неустойки (штрафу, пені) позовна давність складає один рік.

Это как приват требовал 25К грн а получил 450грн при этом приват около 1,5К уплатил судебного сбора...
https://reyestr.court.gov.ua/Review/95735869
ol_zy
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Повідомлення Додано: Чет 15 кві, 2021 09:42

А чи не порушив гранд банкір Шева цією постановою
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0018500-21#Text
статтю 62 Закоку Про банки і банківську діяльність?
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Повідомлення Додано: П'ят 16 кві, 2021 13:07

Діджеї змінили маску дозвону на о63364****.
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