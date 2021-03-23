электронный суд + скайп. Т.е. регистрируетесь и через свой кабинет подаете заяву на удаленный доступ. https://cabinet.court.gov.ua/ Теоретически будете получать уведомления сразу, как только кто-то подаст на вас в суд.
Тут близько до істини...прописано Зрештою, якщо борг людині нарахований помилково, то його завжди можна оскаржити – як і арешт коштів на рахунку в банку. https://www.epravda.com.ua/publications ... 15/673009/ Напис нотаріуса по боргу Михалича який зараз в Діджеїв буде помилково нарахований.
Останнім часом Діджеї кинули того ровера подавати позови до імяреків борги яких вони викупили у Михалича. А апеляційну скаргу в справі Діджеї проти Плеяди і Фагора подали у вигляді якоїсь фількиної грамоти...Суд її і повернув взад.