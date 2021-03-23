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МИХАЙЛІВСЬКИЙ БАНКРОТ

МИХАЙЛІВСЬКИЙ БАНКРОТ
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Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
  #<1 ... 5578557955805581

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МИХАЙЛІВСЬКИЙ БАНКРОТ 3.2 5 366
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
19%
70
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
14%
53
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
58
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
32%
118
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
18%
67
Всього голосів : 366
Повідомлення Додано: Суб 17 кві, 2021 10:13

Re: МИХАЙЛІВСЬКИЙ БАНКРОТ

А есть тут кто-то, кто еще платит за михайловский кредит?
tuxpuk
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Повідомлення Додано: Суб 17 кві, 2021 10:48

  Квесторе_поверніться написав:Останнім часом Діджеї кинули того ровера подавати позови до імяреків борги яких вони викупили у Михалича. А апеляційну скаргу в справі Діджеї проти Плеяди і Фагора подали у вигляді якоїсь фількиної грамоти...Суд її і повернув взад.


вчера звонила диджейка ...
... как обычно бла-бла0-бла вы нам должны у вас есть три дня иначе ...
я ей говорю - я это от ваших представителей уже слышал не один раз - вввы мне хотите сообщить что-то новое, что я ранбше уже не слышал? я ничего нового от вас не услышал - мне вам еще раз сказать, что я не признаю факт долга перед вами ?
вы знаете что вступил в силу закон и ваш звонок с повтором ранее уже озвученной мне информации - незаконен, вы об этом можете только один раз меня уведомить и всё, в сл. раз звоните, если захотите сообщить что-то новое ... запишите себе и поменьте, что "клиент не признает факт долга, долг загасил фагору" - я записал наш разговор. Бросила трубку ...

портом приходит смс, что срочно погасить долг иначе будет атоматическое списание со счета и ссылка на новость на сайте украинской правды ))) придурки )
IMPRINTER
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