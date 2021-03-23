|
|
|
Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
Додано: Суб 17 кві, 2021 10:13
Re: МИХАЙЛІВСЬКИЙ БАНКРОТ
А есть тут кто-то, кто еще платит за михайловский кредит?
Додано: Суб 17 кві, 2021 10:48
вчера звонила диджейка ...
... как обычно бла-бла0-бла вы нам должны у вас есть три дня иначе ...
я ей говорю - я это от ваших представителей уже слышал не один раз - вввы мне хотите сообщить что-то новое, что я ранбше уже не слышал? я ничего нового от вас не услышал - мне вам еще раз сказать, что я не признаю факт долга перед вами ?
вы знаете что вступил в силу закон и ваш звонок с повтором ранее уже озвученной мне информации - незаконен, вы об этом можете только один раз меня уведомить и всё, в сл. раз звоните, если захотите сообщить что-то новое ... запишите себе и поменьте, что "клиент не признает факт долга, долг загасил фагору" - я записал наш разговор. Бросила трубку ...
портом приходит смс, что срочно погасить долг иначе будет атоматическое списание со счета и ссылка на новость на сайте украинской правды ))) придурки )
Додано: Суб 17 кві, 2021 14:03
аналогично...вчера звонила романовна,потом такое же смс
Додано: Нед 18 кві, 2021 09:56
Дивлячись на історію з кредитами фізиків Михалича так собі міркую а де в кінці кінців цей портфель має осісти?
З матеріалів судів виглядає шо Плеяда чесно заплатила 482 млн грн за портфель в 690 млн грн. Діджеї заплатили 71 тис. грн.
Із цих 690 млн Фонд вже відкусив 120 млн і більше не зміг.
Лишилось 570 млн чистими і 1,6 млн грязними зі всіма накрутками.
По поняттях банкувати мають Плеяда і Фагор.
І вони йдуть до цієї мети. Фагор обанкротять і його під крило візьмуть кредитори, це ті люди які виводили через Плеяду свої грошенята з Михалича.
І є спроба в це русло перевести процес Діджеїв проти Плеяди і Фагора.
А от як кредитори Фагора з імяреків будуть стягувати борги...це буде цікаво.
А Діджеї це прохідний етап... що за час поки вони належні кредитори їм вдасться стягнути те і буде їх.
І все це шоу неможливе без корупційної складової в Фонді і правоохоронних органах в яких щось не видно вихлопу в кримінальних справах проти Дорошенка і Поліщука.
|