Квесторе_поверніться написав:Останнім часом Діджеї кинули того ровера подавати позови до імяреків борги яких вони викупили у Михалича. А апеляційну скаргу в справі Діджеї проти Плеяди і Фагора подали у вигляді якоїсь фількиної грамоти...Суд її і повернув взад.
вчера звонила диджейка ... ... как обычно бла-бла0-бла вы нам должны у вас есть три дня иначе ... я ей говорю - я это от ваших представителей уже слышал не один раз - вввы мне хотите сообщить что-то новое, что я ранбше уже не слышал? я ничего нового от вас не услышал - мне вам еще раз сказать, что я не признаю факт долга перед вами ? вы знаете что вступил в силу закон и ваш звонок с повтором ранее уже озвученной мне информации - незаконен, вы об этом можете только один раз меня уведомить и всё, в сл. раз звоните, если захотите сообщить что-то новое ... запишите себе и поменьте, что "клиент не признает факт долга, долг загасил фагору" - я записал наш разговор. Бросила трубку ...
портом приходит смс, что срочно погасить долг иначе будет атоматическое списание со счета и ссылка на новость на сайте украинской правды ))) придурки )
Квесторе_поверніться написав:Останнім часом Діджеї кинули того ровера подавати позови до імяреків борги яких вони викупили у Михалича. А апеляційну скаргу в справі Діджеї проти Плеяди і Фагора подали у вигляді якоїсь фількиної грамоти...Суд її і повернув взад.
вчера звонила диджейка ... ... как обычно бла-бла0-бла вы нам должны у вас есть три дня иначе ... я ей говорю - я это от ваших представителей уже слышал не один раз - вввы мне хотите сообщить что-то новое, что я ранбше уже не слышал? я ничего нового от вас не услышал - мне вам еще раз сказать, что я не признаю факт долга перед вами ? вы знаете что вступил в силу закон и ваш звонок с повтором ранее уже озвученной мне информации - незаконен, вы об этом можете только один раз меня уведомить и всё, в сл. раз звоните, если захотите сообщить что-то новое ... запишите себе и поменьте, что "клиент не признает факт долга, долг загасил фагору" - я записал наш разговор. Бросила трубку ...
портом приходит смс, что срочно погасить долг иначе будет атоматическое списание со счета и ссылка на новость на сайте украинской правды ))) придурки )
аналогично...вчера звонила романовна,потом такое же смс
Дивлячись на історію з кредитами фізиків Михалича так собі міркую а де в кінці кінців цей портфель має осісти? З матеріалів судів виглядає шо Плеяда чесно заплатила 482 млн грн за портфель в 690 млн грн. Діджеї заплатили 71 тис. грн. Із цих 690 млн Фонд вже відкусив 120 млн і більше не зміг. Лишилось 570 млн чистими і 1,6 млн грязними зі всіма накрутками. По поняттях банкувати мають Плеяда і Фагор. І вони йдуть до цієї мети. Фагор обанкротять і його під крило візьмуть кредитори, це ті люди які виводили через Плеяду свої грошенята з Михалича. І є спроба в це русло перевести процес Діджеїв проти Плеяди і Фагора. А от як кредитори Фагора з імяреків будуть стягувати борги...це буде цікаво. А Діджеї це прохідний етап... що за час поки вони належні кредитори їм вдасться стягнути те і буде їх. І все це шоу неможливе без корупційної складової в Фонді і правоохоронних органах в яких щось не видно вихлопу в кримінальних справах проти Дорошенка і Поліщука.
Квесторе_поверніться написав:Останнім часом Діджеї кинули того ровера подавати позови до імяреків борги яких вони викупили у Михалича. А апеляційну скаргу в справі Діджеї проти Плеяди і Фагора подали у вигляді якоїсь фількиної грамоти...Суд її і повернув взад.
вчера звонила диджейка ... ... как обычно бла-бла0-бла вы нам должны у вас есть три дня иначе ... я ей говорю - я это от ваших представителей уже слышал не один раз - вввы мне хотите сообщить что-то новое, что я ранбше уже не слышал? я ничего нового от вас не услышал - мне вам еще раз сказать, что я не признаю факт долга перед вами ? вы знаете что вступил в силу закон и ваш звонок с повтором ранее уже озвученной мне информации - незаконен, вы об этом можете только один раз меня уведомить и всё, в сл. раз звоните, если захотите сообщить что-то новое ... запишите себе и поменьте, что "клиент не признает факт долга, долг загасил фагору" - я записал наш разговор. Бросила трубку ...
портом приходит смс, что срочно погасить долг иначе будет атоматическое списание со счета и ссылка на новость на сайте украинской правды ))) придурки )
Закон разве вступил? Вроде там отсрочка на пару месяцев.