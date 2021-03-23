Квесторе_поверніться написав:Останнім часом Діджеї кинули того ровера подавати позови до імяреків борги яких вони викупили у Михалича. А апеляційну скаргу в справі Діджеї проти Плеяди і Фагора подали у вигляді якоїсь фількиної грамоти...Суд її і повернув взад.
вчера звонила диджейка ... ... как обычно бла-бла0-бла вы нам должны у вас есть три дня иначе ... я ей говорю - я это от ваших представителей уже слышал не один раз - вввы мне хотите сообщить что-то новое, что я ранбше уже не слышал? я ничего нового от вас не услышал - мне вам еще раз сказать, что я не признаю факт долга перед вами ? вы знаете что вступил в силу закон и ваш звонок с повтором ранее уже озвученной мне информации - незаконен, вы об этом можете только один раз меня уведомить и всё, в сл. раз звоните, если захотите сообщить что-то новое ... запишите себе и поменьте, что "клиент не признает факт долга, долг загасил фагору" - я записал наш разговор. Бросила трубку ...
портом приходит смс, что срочно погасить долг иначе будет атоматическое списание со счета и ссылка на новость на сайте украинской правды ))) придурки )
Квесторе_поверніться написав:Останнім часом Діджеї кинули того ровера подавати позови до імяреків борги яких вони викупили у Михалича. А апеляційну скаргу в справі Діджеї проти Плеяди і Фагора подали у вигляді якоїсь фількиної грамоти...Суд її і повернув взад.
вчера звонила диджейка ... ... как обычно бла-бла0-бла вы нам должны у вас есть три дня иначе ... я ей говорю - я это от ваших представителей уже слышал не один раз - вввы мне хотите сообщить что-то новое, что я ранбше уже не слышал? я ничего нового от вас не услышал - мне вам еще раз сказать, что я не признаю факт долга перед вами ? вы знаете что вступил в силу закон и ваш звонок с повтором ранее уже озвученной мне информации - незаконен, вы об этом можете только один раз меня уведомить и всё, в сл. раз звоните, если захотите сообщить что-то новое ... запишите себе и поменьте, что "клиент не признает факт долга, долг загасил фагору" - я записал наш разговор. Бросила трубку ...
портом приходит смс, что срочно погасить долг иначе будет атоматическое списание со счета и ссылка на новость на сайте украинской правды ))) придурки )
аналогично...вчера звонила романовна,потом такое же смс
Дивлячись на історію з кредитами фізиків Михалича так собі міркую а де в кінці кінців цей портфель має осісти? З матеріалів судів виглядає шо Плеяда чесно заплатила 482 млн грн за портфель в 690 млн грн. Діджеї заплатили 71 тис. грн. Із цих 690 млн Фонд вже відкусив 120 млн і більше не зміг. Лишилось 570 млн чистими і 1,6 млн грязними зі всіма накрутками. По поняттях банкувати мають Плеяда і Фагор. І вони йдуть до цієї мети. Фагор обанкротять і його під крило візьмуть кредитори, це ті люди які виводили через Плеяду свої грошенята з Михалича. І є спроба в це русло перевести процес Діджеїв проти Плеяди і Фагора. А от як кредитори Фагора з імяреків будуть стягувати борги...це буде цікаво. А Діджеї це прохідний етап... що за час поки вони належні кредитори їм вдасться стягнути те і буде їх. І все це шоу неможливе без корупційної складової в Фонді і правоохоронних органах в яких щось не видно вихлопу в кримінальних справах проти Дорошенка і Поліщука.
Квесторе_поверніться написав:Останнім часом Діджеї кинули того ровера подавати позови до імяреків борги яких вони викупили у Михалича. А апеляційну скаргу в справі Діджеї проти Плеяди і Фагора подали у вигляді якоїсь фількиної грамоти...Суд її і повернув взад.
вчера звонила диджейка ... ... как обычно бла-бла0-бла вы нам должны у вас есть три дня иначе ... я ей говорю - я это от ваших представителей уже слышал не один раз - вввы мне хотите сообщить что-то новое, что я ранбше уже не слышал? я ничего нового от вас не услышал - мне вам еще раз сказать, что я не признаю факт долга перед вами ? вы знаете что вступил в силу закон и ваш звонок с повтором ранее уже озвученной мне информации - незаконен, вы об этом можете только один раз меня уведомить и всё, в сл. раз звоните, если захотите сообщить что-то новое ... запишите себе и поменьте, что "клиент не признает факт долга, долг загасил фагору" - я записал наш разговор. Бросила трубку ...
портом приходит смс, что срочно погасить долг иначе будет атоматическое списание со счета и ссылка на новость на сайте украинской правды ))) придурки )
Закон разве вступил? Вроде там отсрочка на пару месяцев.
Є така думка, що якщо є виконавче провадження за боргами. То автоматом можуть списувати лише борги за аліментами. Борги за комунпослуги чи за кредитами мають списувати за таким алгоритмом. 1. Виконавець видає постанову про виконавче провадження по сплаті боргу і відсилає боржнику. 2. Чекає сплати боргу. 3. Не дочекавшись по банках блокує рахунки з отриманням інфо про суми на рахунках. 4. Відсилає лист в банк з обгрунтуванням чому і на який рахунок списати борг. 5. Після списання боргу розблоковує рахунки імярека. Чудовий сервіс.