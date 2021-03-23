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МИХАЙЛІВСЬКИЙ БАНКРОТ

МИХАЙЛІВСЬКИЙ БАНКРОТ
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Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
  #<1 ... 5578557955805581

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МИХАЙЛІВСЬКИЙ БАНКРОТ 3.2 5 366
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
19%
70
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
14%
53
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
58
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
32%
118
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
18%
67
Всього голосів : 366
Повідомлення Додано: Суб 17 кві, 2021 10:13

Re: МИХАЙЛІВСЬКИЙ БАНКРОТ

А есть тут кто-то, кто еще платит за михайловский кредит?
tuxpuk
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Повідомлення Додано: Суб 17 кві, 2021 10:48

  Квесторе_поверніться написав:Останнім часом Діджеї кинули того ровера подавати позови до імяреків борги яких вони викупили у Михалича. А апеляційну скаргу в справі Діджеї проти Плеяди і Фагора подали у вигляді якоїсь фількиної грамоти...Суд її і повернув взад.


вчера звонила диджейка ...
... как обычно бла-бла0-бла вы нам должны у вас есть три дня иначе ...
я ей говорю - я это от ваших представителей уже слышал не один раз - вввы мне хотите сообщить что-то новое, что я ранбше уже не слышал? я ничего нового от вас не услышал - мне вам еще раз сказать, что я не признаю факт долга перед вами ?
вы знаете что вступил в силу закон и ваш звонок с повтором ранее уже озвученной мне информации - незаконен, вы об этом можете только один раз меня уведомить и всё, в сл. раз звоните, если захотите сообщить что-то новое ... запишите себе и поменьте, что "клиент не признает факт долга, долг загасил фагору" - я записал наш разговор. Бросила трубку ...

портом приходит смс, что срочно погасить долг иначе будет атоматическое списание со счета и ссылка на новость на сайте украинской правды ))) придурки )
IMPRINTER
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Повідомлення Додано: Суб 17 кві, 2021 14:03

  IMPRINTER написав:
  Квесторе_поверніться написав:Останнім часом Діджеї кинули того ровера подавати позови до імяреків борги яких вони викупили у Михалича. А апеляційну скаргу в справі Діджеї проти Плеяди і Фагора подали у вигляді якоїсь фількиної грамоти...Суд її і повернув взад.


вчера звонила диджейка ...
... как обычно бла-бла0-бла вы нам должны у вас есть три дня иначе ...
я ей говорю - я это от ваших представителей уже слышал не один раз - вввы мне хотите сообщить что-то новое, что я ранбше уже не слышал? я ничего нового от вас не услышал - мне вам еще раз сказать, что я не признаю факт долга перед вами ?
вы знаете что вступил в силу закон и ваш звонок с повтором ранее уже озвученной мне информации - незаконен, вы об этом можете только один раз меня уведомить и всё, в сл. раз звоните, если захотите сообщить что-то новое ... запишите себе и поменьте, что "клиент не признает факт долга, долг загасил фагору" - я записал наш разговор. Бросила трубку ...

портом приходит смс, что срочно погасить долг иначе будет атоматическое списание со счета и ссылка на новость на сайте украинской правды ))) придурки )


аналогично...вчера звонила романовна,потом такое же смс
ROLF
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Повідомлення Додано: Нед 18 кві, 2021 09:56

Дивлячись на історію з кредитами фізиків Михалича так собі міркую а де в кінці кінців цей портфель має осісти?
З матеріалів судів виглядає шо Плеяда чесно заплатила 482 млн грн за портфель в 690 млн грн. Діджеї заплатили 71 тис. грн.
Із цих 690 млн Фонд вже відкусив 120 млн і більше не зміг.
Лишилось 570 млн чистими і 1,6 млн грязними зі всіма накрутками.
По поняттях банкувати мають Плеяда і Фагор.
І вони йдуть до цієї мети. Фагор обанкротять і його під крило візьмуть кредитори, це ті люди які виводили через Плеяду свої грошенята з Михалича.
І є спроба в це русло перевести процес Діджеїв проти Плеяди і Фагора.
А от як кредитори Фагора з імяреків будуть стягувати борги...це буде цікаво.
А Діджеї це прохідний етап... що за час поки вони належні кредитори їм вдасться стягнути те і буде їх.
І все це шоу неможливе без корупційної складової в Фонді і правоохоронних органах в яких щось не видно вихлопу в кримінальних справах проти Дорошенка і Поліщука.
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Нед 18 кві, 2021 11:55

  IMPRINTER написав:
  Квесторе_поверніться написав:Останнім часом Діджеї кинули того ровера подавати позови до імяреків борги яких вони викупили у Михалича. А апеляційну скаргу в справі Діджеї проти Плеяди і Фагора подали у вигляді якоїсь фількиної грамоти...Суд її і повернув взад.


вчера звонила диджейка ...
... как обычно бла-бла0-бла вы нам должны у вас есть три дня иначе ...
я ей говорю - я это от ваших представителей уже слышал не один раз - вввы мне хотите сообщить что-то новое, что я ранбше уже не слышал? я ничего нового от вас не услышал - мне вам еще раз сказать, что я не признаю факт долга перед вами ?
вы знаете что вступил в силу закон и ваш звонок с повтором ранее уже озвученной мне информации - незаконен, вы об этом можете только один раз меня уведомить и всё, в сл. раз звоните, если захотите сообщить что-то новое ... запишите себе и поменьте, что "клиент не признает факт долга, долг загасил фагору" - я записал наш разговор. Бросила трубку ...

портом приходит смс, что срочно погасить долг иначе будет атоматическое списание со счета и ссылка на новость на сайте украинской правды ))) придурки )


Закон разве вступил? Вроде там отсрочка на пару месяцев.
Ratatui
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Повідомлення Додано: Нед 18 кві, 2021 12:51

Re: МИХАЙЛІВСЬКИЙ БАНКРОТ

  Ratatui написав:Закон разве вступил? Вроде там отсрочка на пару месяцев.

Однією ногою вступив...двома ногами стане через 3 місяці.
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Повідомлення Додано: Нед 18 кві, 2021 12:54

Де звіт Діджеїв за 2020 рік? Куди дивиться НБУ?
https://dgf.com.ua/rozkrittya-informaciyi
Ну і Правника з директорів вже прогнали, чому він там стирчить?
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Повідомлення Додано: Нед 18 кві, 2021 13:34

Є така думка, що якщо є виконавче провадження за боргами.
То автоматом можуть списувати лише борги за аліментами.
Борги за комунпослуги чи за кредитами мають списувати за таким алгоритмом.
1. Виконавець видає постанову про виконавче провадження по сплаті боргу і відсилає боржнику.
2. Чекає сплати боргу.
3. Не дочекавшись по банках блокує рахунки з отриманням інфо про суми на рахунках.
4. Відсилає лист в банк з обгрунтуванням чому і на який рахунок списати борг.
5. Після списання боргу розблоковує рахунки імярека.
Чудовий сервіс. :)
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Повідомлення Додано: Нед 18 кві, 2021 19:52

  Квесторе_поверніться написав:
  otg написав:Звонила какая то курица от диджеев жене, я взял трубку, стращала выконавчим написом натариуса. Уже кого то обули подобным образом? Стоит ли опасаться? И еще как можно отследить эти выконавчи написи? Что бы заранее подготовиться если что.

Є тут одна справа, що якимсь макаром Діджі Фінанс через Сіті Фінанс і нотаріуса зварганили виконавчий напис по кредиту Михалича. Зараз той напис оскаржується в Суді.
Але там якась суперечлива інфо...толком не зрозуміло яка там схема прокручувалась.
Але є преценденти шо вже іпотечну квартирку Діджі віджали в імярека через нотаріуса, який через Суд пробує все повернути взад.
Так шо розслаблятись не слід.
Якщо в реєстрі боржників https://erb.minjust.gov.ua/#/search-debtors
себе виявите, значить вже є постанова про виконавче провадження.
Тоді або оскаржуєте в Суді або платите з +10% комісу виконавцям за труди праведні.


А єтот реестр с какого года публикует информацию?
Ratatui
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  #<1 ... 5578557955805581
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