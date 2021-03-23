Додано: Суб 17 кві, 2021 10:48

Квесторе_поверніться написав: Останнім часом Діджеї кинули того ровера подавати позови до імяреків борги яких вони викупили у Михалича. А апеляційну скаргу в справі Діджеї проти Плеяди і Фагора подали у вигляді якоїсь фількиної грамоти...Суд її і повернув взад. Останнім часом Діджеї кинули того ровера подавати позови до імяреків борги яких вони викупили у Михалича. А апеляційну скаргу в справі Діджеї проти Плеяди і Фагора подали у вигляді якоїсь фількиної грамоти...Суд її і повернув взад.

вчера звонила диджейка ...... как обычно бла-бла0-бла вы нам должны у вас есть три дня иначе ...я ей говорю - я это от ваших представителей уже слышал не один раз - вввы мне хотите сообщить что-то новое, что я ранбше уже не слышал? я ничего нового от вас не услышал - мне вам еще раз сказать, что я не признаю факт долга перед вами ?вы знаете что вступил в силу закон и ваш звонок с повтором ранее уже озвученной мне информации - незаконен, вы об этом можете только один раз меня уведомить и всё, в сл. раз звоните, если захотите сообщить что-то новое ... запишите себе и поменьте, что "клиент не признает факт долга, долг загасил фагору" - я записал наш разговор. Бросила трубку ...портом приходит смс, что срочно погасить долг иначе будет атоматическое списание со счета и ссылка на новость на сайте украинской правды ))) придурки )