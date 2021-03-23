IMPRINTER
Теперь будут культурно спрашивать: разрешите вам впиндюрить?
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Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
Додано: Пон 19 кві, 2021 18:22
IMPRINTER
Теперь будут культурно спрашивать: разрешите вам впиндюрить?
Додано: Пон 19 кві, 2021 18:26
Re: МИХАЙЛІВСЬКИЙ БАНКРОТ
Додано: Пон 19 кві, 2021 18:29
Просто есть один наложенный арест на помещение по частному лицу. Но его не показывает как должника ни по какой статье. Арест наложен ещё в 2014 году. Поэтому и интересно какой период видно.
Додано: Пон 19 кві, 2021 18:51
Так арешт може бути накладений без боргових зобовязань.
Там можна подивитись в інших реєстрах.
Додано: Вів 20 кві, 2021 14:21
Повернення джедаiв
Це ж про тих Зинкова і Шелько, які намагалися Михайловський відняти у Полищука?
Додано: Вів 20 кві, 2021 17:05
Re: МИХАЙЛІВСЬКИЙ БАНКРОТ
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