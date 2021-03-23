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МИХАЙЛІВСЬКИЙ БАНКРОТ
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Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
Додано: Пон 19 кві, 2021 18:26
Ratatui написав:
А єтот реестр с какого года публикует информацию?
Не знаю.
Але інфо там актуальна...можна перевірити з інших джерел.
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Квесторе_поверніться
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Додано: Пон 19 кві, 2021 18:29
Квесторе_поверніться написав: Ratatui написав:
А єтот реестр с какого года публикует информацию?
Не знаю.
Але інфо там актуальна...можна перевірити з інших джерел.
Просто есть один наложенный арест на помещение по частному лицу. Но его не показывает как должника ни по какой статье. Арест наложен ещё в 2014 году. Поэтому и интересно какой период видно.
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Ratatui
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Додано: Пон 19 кві, 2021 18:51
Ratatui написав: Квесторе_поверніться написав: Ratatui написав:
А єтот реестр с какого года публикует информацию?
Не знаю.
Але інфо там актуальна...можна перевірити з інших джерел.
Просто есть один наложенный арест на помещение по частному лицу. Но его не показывает как должника ни по какой статье. Арест наложен ещё в 2014 году. Поэтому и интересно какой период видно.
Так арешт може бути накладений без боргових зобовязань.
Там можна подивитись в інших реєстрах.
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Додано: Вів 20 кві, 2021 14:21
Це ж про тих Зинкова і Шелько, які намагалися Михайловський відняти у Полищука?https://golos.ua/publikatsii/kak-zarabo ... uyu-kareru
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nadraavenger
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Додано: Вів 20 кві, 2021 17:05
nadraavenger написав:
які намагалися Михайловський відняти у Полищука?
Це яким макаром?
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Додано: Вів 20 кві, 2021 21:08
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Додано: Вів 20 кві, 2021 21:17
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Додано: Вів 20 кві, 2021 21:31
Замахнулись на договір відступлення від Михалича до Діджеївhttps://reyestr.court.gov.ua/Review/96313782
Дуже цікаво
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Додано: Вів 20 кві, 2021 21:49
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