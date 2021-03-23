RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Банки Банкрути
/
МИХАЙЛІВСЬКИЙ БАНКРОТ

МИХАЙЛІВСЬКИЙ БАНКРОТ
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
  #<1 ... 5579558055815582

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

МИХАЙЛІВСЬКИЙ БАНКРОТ 3.2 5 367
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
19%
70
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
15%
54
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
58
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
32%
118
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
18%
67
Всього голосів : 367
Повідомлення Додано: Пон 19 кві, 2021 18:22

IMPRINTER

Теперь будут культурно спрашивать: разрешите вам впиндюрить? :mrgreen:
Ratatui
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7640
З нами з: 30.11.12
Подякував: 114 раз.
Подякували: 715 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 19 кві, 2021 18:26

Re: МИХАЙЛІВСЬКИЙ БАНКРОТ

  Ratatui написав:А єтот реестр с какого года публикует информацию?

Не знаю.
Але інфо там актуальна...можна перевірити з інших джерел.
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 37173
З нами з: 22.11.13
Подякував: 2 раз.
Подякували: 1865 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 19 кві, 2021 18:29

  Квесторе_поверніться написав:
  Ratatui написав:А єтот реестр с какого года публикует информацию?

Не знаю.
Але інфо там актуальна...можна перевірити з інших джерел.


Просто есть один наложенный арест на помещение по частному лицу. Но его не показывает как должника ни по какой статье. Арест наложен ещё в 2014 году. Поэтому и интересно какой период видно.
Ratatui
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7640
З нами з: 30.11.12
Подякував: 114 раз.
Подякували: 715 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 19 кві, 2021 18:51

  Ratatui написав:
  Квесторе_поверніться написав:
  Ratatui написав:А єтот реестр с какого года публикует информацию?

Не знаю.
Але інфо там актуальна...можна перевірити з інших джерел.


Просто есть один наложенный арест на помещение по частному лицу. Но его не показывает как должника ни по какой статье. Арест наложен ещё в 2014 году. Поэтому и интересно какой период видно.

Так арешт може бути накладений без боргових зобовязань.
Там можна подивитись в інших реєстрах.
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 37173
З нами з: 22.11.13
Подякував: 2 раз.
Подякували: 1865 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 20 кві, 2021 14:21

Повернення джедаiв

Це ж про тих Зинкова і Шелько, які намагалися Михайловський відняти у Полищука?

https://golos.ua/publikatsii/kak-zarabo ... uyu-kareru
nadraavenger
 
Повідомлень: 1
З нами з: 20.04.21
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 20 кві, 2021 17:05

Re: МИХАЙЛІВСЬКИЙ БАНКРОТ

  nadraavenger написав:які намагалися Михайловський відняти у Полищука?

Це яким макаром?
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 37173
З нами з: 22.11.13
Подякував: 2 раз.
Подякували: 1865 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 20 кві, 2021 21:08

Діджеї просять виписку з рахунку через Суд :shock:
https://reyestr.court.gov.ua/Review/96296301
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 37173
З нами з: 22.11.13
Подякував: 2 раз.
Подякували: 1865 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 20 кві, 2021 21:17

Тут Діджеям втюхали неіснуючі борги
https://reyestr.court.gov.ua/Review/96117396
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 37173
З нами з: 22.11.13
Подякував: 2 раз.
Подякували: 1865 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 20 кві, 2021 21:31

Замахнулись на договір відступлення від Михалича до Діджеїв
https://reyestr.court.gov.ua/Review/96313782
Дуже цікаво
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 37173
З нами з: 22.11.13
Подякував: 2 раз.
Подякували: 1865 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 20 кві, 2021 21:49

Діджеїв розгромлено в пух і прах
https://reyestr.court.gov.ua/Review/96313782
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 37173
З нами з: 22.11.13
Подякував: 2 раз.
Подякували: 1865 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 5579558055815582
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Всеукраїнський банк розвитку (ВБР) - БАНКРОТ 1 ... 19, 20, 21
Модератор » Сер 18 тра, 2011 08:55
205 64634
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 16 кві, 2021 14:43
Квесторе_поверніться
Дельта Банк - БАНКРОТ 1 ... 4844, 4845, 4846
Anonymous » Сер 29 лис, 2006 16:06
48454 24790938
Переглянути останнє повідомлення
Нед 04 кві, 2021 18:23
Ratatui
ІМЕКСБАНК - БАНКРОТ 1 ... 286, 287, 288
Anonymous » Вів 15 бер, 2005 17:33
2870 754956
Переглянути останнє повідомлення
Вів 23 бер, 2021 15:25
MercatoR

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Конкорд (9739)
20.04.2021 22:47
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.