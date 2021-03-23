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Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
Додано: Вів 20 кві, 2021 22:08
Відкласти розгляд справи на 26.05.21 о 10:45 год.
Востаннє редагувалось Квесторе_поверніться в Сер 21 кві, 2021 06:15, всього редагувалось 3 разів.
Додано: Вів 20 кві, 2021 23:00
тут только ухвала про розгляд справи.
Додано: Вів 20 кві, 2021 23:52
А мне кредо вьідал кредит на покупку нового автомобиля, не смотря на мусорньій рейтинг в убки...
Еще и кредитку впарил на 49к
Додано: Сер 21 кві, 2021 06:09
Виправив
Додано: Сер 21 кві, 2021 09:44
Тут імяреку вдалося довести, що правом вимоги за кредитом має Фогор а не Діджеї.
Про нікчемлення Іраклієнка та Волкова в Суді не звучало.
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