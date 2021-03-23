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МИХАЙЛІВСЬКИЙ БАНКРОТ

МИХАЙЛІВСЬКИЙ БАНКРОТ
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Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
  #<1 ... 5580558155825583

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МИХАЙЛІВСЬКИЙ БАНКРОТ 3.2 5 367
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
19%
70
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
15%
54
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
58
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
32%
118
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
18%
67
Всього голосів : 367
Повідомлення Додано: Вів 20 кві, 2021 22:08

Відкласти розгляд справи на 26.05.21 о 10:45 год.
https://reyestr.court.gov.ua/Review/96308492
Востаннє редагувалось Квесторе_поверніться в Сер 21 кві, 2021 06:15, всього редагувалось 3 разів.
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Вів 20 кві, 2021 23:00

  Квесторе_поверніться написав:Діджеїв розгромлено в пух і прах
https://reyestr.court.gov.ua/Review/96313782

тут только ухвала про розгляд справи.
ol_zy
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Повідомлення Додано: Вів 20 кві, 2021 23:52

А мне кредо вьідал кредит на покупку нового автомобиля, не смотря на мусорньій рейтинг в убки...

Еще и кредитку впарил на 49к
WachtAmRhein
 
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Повідомлення Додано: Сер 21 кві, 2021 06:09

  ol_zy написав:
  Квесторе_поверніться написав:Діджеїв розгромлено в пух і прах
https://reyestr.court.gov.ua/Review/96296304

тут только ухвала про розгляд справи.

Виправив
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Сер 21 кві, 2021 09:44

  Квесторе_поверніться написав:Діджеїв розгромлено в пух і прах
https://reyestr.court.gov.ua/Review/96296304

Тут імяреку вдалося довести, що правом вимоги за кредитом володіє Фогор а не Діджеї.
Про нікчемлення Іраклієнка та Волкова в Суді не звучало.
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Сер 21 кві, 2021 18:31

  WachtAmRhein написав:А мне кредо вьідал кредит на покупку нового автомобиля, не смотря на мусорньій рейтинг в убки...

Еще и кредитку впарил на 49к


Мне ещё год назад ОТП выдал и кредитку правда на 12к
Ratatui
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Повідомлення Додано: Сер 21 кві, 2021 18:32

Квесторе_поверніться

Так арешт може бути накладений без боргових зобовязань.
Там можна подивитись в інших реєстрах.[/quote]

Подскажите в каких если не сложно.
Ratatui
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Повідомлення Додано: Сер 21 кві, 2021 21:03

  Ratatui написав:Квесторе_поверніться

Так арешт може бути накладений без боргових зобовязань.
Там можна подивитись в інших реєстрах.


Подскажите в каких если не сложно.[/quote]
Державний реєстр речових прав на нерухоме майно
Здається тут за 30 грн літом брав цидулу.
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Сер 21 кві, 2021 21:45

  Ratatui написав:
  WachtAmRhein написав:А мне кредо вьідал кредит на покупку нового автомобиля, не смотря на мусорньій рейтинг в убки...

Еще и кредитку впарил на 49к


Мне ещё год назад ОТП выдал и кредитку правда на 12к


Год назад диджеи еще не кошмарили, но рейтинг бьіл пересран уже тогда.
WachtAmRhein
 
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