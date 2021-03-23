МИХАЙЛІВСЬКИЙ БАНКРОТ
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Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
Додано: Вів 20 кві, 2021 22:08
Відкласти розгляд справи на 26.05.21 о 10:45 год.
https://reyestr.court.gov.ua/Review/96308492
Квесторе_поверніться
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Додано: Вів 20 кві, 2021 23:00
тут только ухвала про розгляд справи.
ol_zy
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Додано: Вів 20 кві, 2021 23:52
А мне кредо вьідал кредит на покупку нового автомобиля, не смотря на мусорньій рейтинг в убки...
Еще и кредитку впарил на 49к
WachtAmRhein
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Додано: Сер 21 кві, 2021 06:09
ol_zy написав:
тут только ухвала про розгляд справи.
Виправив
Квесторе_поверніться
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Додано: Сер 21 кві, 2021 09:44
Тут імяреку вдалося довести, що правом вимоги за кредитом володіє Фогор а не Діджеї.
Про нікчемлення Іраклієнка та Волкова в Суді не звучало.
Квесторе_поверніться
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Додано: Сер 21 кві, 2021 18:31
WachtAmRhein написав:
А мне кредо вьідал кредит на покупку нового автомобиля, не смотря на мусорньій рейтинг в убки...
Еще и кредитку впарил на 49к
Мне ещё год назад ОТП выдал и кредитку правда на 12к
Ratatui
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Додано: Сер 21 кві, 2021 18:32
Квесторе_поверніться Так арешт може бути накладений без боргових зобовязань. Там можна подивитись в інших реєстрах.[/quote] Подскажите в каких если не сложно.
Ratatui
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Додано: Сер 21 кві, 2021 21:03
Ratatui написав: Квесторе_поверніться
Так арешт може бути накладений без боргових зобовязань.
Там можна подивитись в інших реєстрах.
Подскажите в каких если не сложно.[/quote]
Державний реєстр речових прав на нерухоме майно
Здається тут за 30 грн літом брав цидулу.
Квесторе_поверніться
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Додано: Сер 21 кві, 2021 21:45
Ratatui написав: WachtAmRhein написав:
А мне кредо вьідал кредит на покупку нового автомобиля, не смотря на мусорньій рейтинг в убки...
Еще и кредитку впарил на 49к
Мне ещё год назад ОТП выдал и кредитку правда на 12к
Год назад диджеи еще не кошмарили, но рейтинг бьіл пересран уже тогда.
WachtAmRhein
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Додано: П'ят 23 кві, 2021 11:09
Шоу продовжується
Повідомити учасників справи, що апеляційна скарга розглядатиметься у судовому засіданні 24.05.2021 о 12 год. 20 хв. в приміщенні Північного апеляційного господарського суду (м. Київ, вул. Шолуденка, 1а, зал судового засідання № 7).
https://reyestr.court.gov.ua/Review/96374729
Квесторе_поверніться
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