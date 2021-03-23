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МИХАЙЛІВСЬКИЙ БАНКРОТ
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Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
Додано: П'ят 23 кві, 2021 11:23
Зі Львова до Києва перекинули позов
В витребуванні оригінала кредитного договора відмовили...не було запиту до Діджеївhttps://reyestr.court.gov.ua/Review/96373300
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