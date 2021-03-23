В витребуванні оригінала кредитного договора відмовили...не було запиту до Діджеїв
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Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
Додано: П'ят 23 кві, 2021 11:23
Зі Львова до Києва перекинули позов
В витребуванні оригінала кредитного договора відмовили...не було запиту до Діджеїв
Додано: П'ят 23 кві, 2021 23:39
Может подать клопотання про дистанционное участие, про перевод в дела в электронный вид и через электронный кабинет суда подавать заявы и ознакамливаться с док-ми по делу, требовать оцифровки и отсылки на мейл.
Странно что не подал док-ва попытки получить документы, которые он просил суд затребовать. Может подать повторно и приложить, хотя бы скриншоты отправки запросов и их тексты на офиц. емейлы или квитанции об отправке ценным (заказным) с описью - это по идее надежнее. Ну и не плохо приложить скриншот из реестра где указан офиц. адрес/емейл. Указать при этом что ответ на запрос не получил.
Вот тогда, по идее, суд затребует доки сам.
Ну и требовать проведения суда на общих основаниях, а не по упрощенке.
Додано: Суб 24 кві, 2021 07:44
Шо оригіналу договору в Діджеїв немає доводиться просто. Це Додаток 1 до Договору переуступки між Михаличем і Діджеями.
Цей Додаток 1 Діджеї бояться засвітити в судових тяжбах...навіть в тяжбах з Плеядою і Фагором суд це підтвердив.
Доки суд сам витребує в виняткових випадках.
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