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МИХАЙЛІВСЬКИЙ БАНКРОТ

МИХАЙЛІВСЬКИЙ БАНКРОТ
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Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
  #<1 ... 5581558255835584

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МИХАЙЛІВСЬКИЙ БАНКРОТ 3.2 5 367
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
19%
70
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
15%
54
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
58
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
32%
118
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
18%
67
Всього голосів : 367
Повідомлення Додано: П'ят 23 кві, 2021 11:23

Зі Львова до Києва перекинули позов
В витребуванні оригінала кредитного договора відмовили...не було запиту до Діджеїв
https://reyestr.court.gov.ua/Review/96373300
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: П'ят 23 кві, 2021 23:39

  Квесторе_поверніться написав:Зі Львова до Києва перекинули позов
В витребуванні оригінала кредитного договора відмовили...не було запиту до Діджеїв
https://reyestr.court.gov.ua/Review/96373300

Может подать клопотання про дистанционное участие, про перевод в дела в электронный вид и через электронный кабинет суда подавать заявы и ознакамливаться с док-ми по делу, требовать оцифровки и отсылки на мейл.
Странно что не подал док-ва попытки получить документы, которые он просил суд затребовать. Может подать повторно и приложить, хотя бы скриншоты отправки запросов и их тексты на офиц. емейлы или квитанции об отправке ценным (заказным) с описью - это по идее надежнее. Ну и не плохо приложить скриншот из реестра где указан офиц. адрес/емейл. Указать при этом что ответ на запрос не получил.
Вот тогда, по идее, суд затребует доки сам.
Ну и требовать проведения суда на общих основаниях, а не по упрощенке.
ol_zy
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Повідомлення Додано: Суб 24 кві, 2021 07:44

  ol_zy написав:
  Квесторе_поверніться написав:Зі Львова до Києва перекинули позов
В витребуванні оригінала кредитного договора відмовили...не було запиту до Діджеїв
https://reyestr.court.gov.ua/Review/96373300

Может подать клопотання про дистанционное участие, про перевод в дела в электронный вид и через электронный кабинет суда подавать заявы и ознакамливаться с док-ми по делу, требовать оцифровки и отсылки на мейл.
Странно что не подал док-ва попытки получить документы, которые он просил суд затребовать. Может подать повторно и приложить, хотя бы скриншоты отправки запросов и их тексты на офиц. емейлы или квитанции об отправке ценным (заказным) с описью - это по идее надежнее. Ну и не плохо приложить скриншот из реестра где указан офиц. адрес/емейл. Указать при этом что ответ на запрос не получил.
Вот тогда, по идее, суд затребует доки сам.
Ну и требовать проведения суда на общих основаниях, а не по упрощенке.

Шо оригіналу договору в Діджеїв немає доводиться просто. Це Додаток 1 до Договору переуступки між Михаличем і Діджеями.
Цей Додаток 1 Діджеї бояться засвітити в судових тяжбах...навіть в тяжбах з Плеядою і Фагором суд це підтвердив.
Доки суд сам витребує в виняткових випадках.
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Нед 25 кві, 2021 10:01

  Квесторе_поверніться написав:
  ol_zy написав:
  Квесторе_поверніться написав:Зі Львова до Києва перекинули позов
В витребуванні оригінала кредитного договора відмовили...не було запиту до Діджеїв
https://reyestr.court.gov.ua/Review/96373300

Может подать клопотання про дистанционное участие, про перевод в дела в электронный вид и через электронный кабинет суда подавать заявы и ознакамливаться с док-ми по делу, требовать оцифровки и отсылки на мейл.
Странно что не подал док-ва попытки получить документы, которые он просил суд затребовать. Может подать повторно и приложить, хотя бы скриншоты отправки запросов и их тексты на офиц. емейлы или квитанции об отправке ценным (заказным) с описью - это по идее надежнее. Ну и не плохо приложить скриншот из реестра где указан офиц. адрес/емейл. Указать при этом что ответ на запрос не получил.
Вот тогда, по идее, суд затребует доки сам.
Ну и требовать проведения суда на общих основаниях, а не по упрощенке.

Шо оригіналу договору в Діджеїв немає доводиться просто. Це Додаток 1 до Договору переуступки між Михаличем і Діджеями.
Цей Додаток 1 Діджеї бояться засвітити в судових тяжбах...навіть в тяжбах з Плеядою і Фагором суд це підтвердив.
Доки суд сам витребує в виняткових випадках.

Почему в исключительных случаях? Наврное, надо просто показать суду, что вы пытались сами, но вас проигнорировали.
ol_zy
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