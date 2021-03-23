Может подать клопотання про дистанционное участие, про перевод в дела в электронный вид и через электронный кабинет суда подавать заявы и ознакамливаться с док-ми по делу, требовать оцифровки и отсылки на мейл. Странно что не подал док-ва попытки получить документы, которые он просил суд затребовать. Может подать повторно и приложить, хотя бы скриншоты отправки запросов и их тексты на офиц. емейлы или квитанции об отправке ценным (заказным) с описью - это по идее надежнее. Ну и не плохо приложить скриншот из реестра где указан офиц. адрес/емейл. Указать при этом что ответ на запрос не получил. Вот тогда, по идее, суд затребует доки сам. Ну и требовать проведения суда на общих основаниях, а не по упрощенке.
Может подать клопотання про дистанционное участие, про перевод в дела в электронный вид и через электронный кабинет суда подавать заявы и ознакамливаться с док-ми по делу, требовать оцифровки и отсылки на мейл. Странно что не подал док-ва попытки получить документы, которые он просил суд затребовать. Может подать повторно и приложить, хотя бы скриншоты отправки запросов и их тексты на офиц. емейлы или квитанции об отправке ценным (заказным) с описью - это по идее надежнее. Ну и не плохо приложить скриншот из реестра где указан офиц. адрес/емейл. Указать при этом что ответ на запрос не получил. Вот тогда, по идее, суд затребует доки сам. Ну и требовать проведения суда на общих основаниях, а не по упрощенке.
Шо оригіналу договору в Діджеїв немає доводиться просто. Це Додаток 1 до Договору переуступки між Михаличем і Діджеями. Цей Додаток 1 Діджеї бояться засвітити в судових тяжбах...навіть в тяжбах з Плеядою і Фагором суд це підтвердив. Доки суд сам витребує в виняткових випадках.
Может подать клопотання про дистанционное участие, про перевод в дела в электронный вид и через электронный кабинет суда подавать заявы и ознакамливаться с док-ми по делу, требовать оцифровки и отсылки на мейл. Странно что не подал док-ва попытки получить документы, которые он просил суд затребовать. Может подать повторно и приложить, хотя бы скриншоты отправки запросов и их тексты на офиц. емейлы или квитанции об отправке ценным (заказным) с описью - это по идее надежнее. Ну и не плохо приложить скриншот из реестра где указан офиц. адрес/емейл. Указать при этом что ответ на запрос не получил. Вот тогда, по идее, суд затребует доки сам. Ну и требовать проведения суда на общих основаниях, а не по упрощенке.
Шо оригіналу договору в Діджеїв немає доводиться просто. Це Додаток 1 до Договору переуступки між Михаличем і Діджеями. Цей Додаток 1 Діджеї бояться засвітити в судових тяжбах...навіть в тяжбах з Плеядою і Фагором суд це підтвердив. Доки суд сам витребує в виняткових випадках.
Почему в исключительных случаях? Наврное, надо просто показать суду, что вы пытались сами, но вас проигнорировали.