Навіть від аудконтори з Хмельницького є цидула.
Ше ПРавник підписав...до свого відходу в тінь.
Контора розрослась до 10 чоловік.
Живуть в основному на подачках від дружніх колекторських контор.
Найбільше позичила Довіра та Гарантія - 47,630 млн , яку лишили ліцензії і яка не подає звітності.
Ця
5,4 млн
Ця
позичила 15,850 млн
Ця
надала без прОцентів 7,840 млн
Ця
надала безвідсоткову позику 9,061 млн
Ще якийсь імярек безвозмедно вкинув в контору 5 млн, 4 з яких успішно проїли а 1 лишився. Ось так і намалювали прибуток.
А хто з кредобравців Михалича підставив плече Діджеям Фінансам, заніс в їх котел гривню, є тут такі?