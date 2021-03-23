МИХАЙЛІВСЬКИЙ БАНКРОТ
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Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
Додано: Вів 04 тра, 2021 12:41
Діджеї, які фінанс викотили звітність за 2020 рік.
Навіть від аудконтори з Хмельницького є цидула.
Ше ПРавник підписав...до свого відходу в тінь.
Контора розрослась до 10 чоловік.
Живуть в основному на подачках від дружніх колекторських контор.
Найбільше позичила Довіра та Гарантія - 47,630 млн , яку лишили ліцензії і яка не подає звітності.
https://youcontrol.com.ua/catalog/compa ... /38750239/
Ця
https://youcontrol.com.ua/catalog/compa ... /39493634/
позичила
5,4 млн
Ця
https://youcontrol.com.ua/catalog/compa ... /43301579/
позичила 15,850 млн
Ця
https://youcontrol.com.ua/catalog/compa ... /42373967/
надала без прОцентів 7,840 млн
Ця
https://youcontrol.com.ua/catalog/compa ... /42641253/
надала безвідсоткову позику 9,061 млн
Ще якийсь імярек безвозмедно вкинув в контору 5 млн, 4 з яких успішно проїли а 1 лишився. Ось так і намалювали прибуток.
А хто з кредобравців Михалича підставив плече Діджеям Фінансам, заніс в їх котел гривню, є тут такі?
Квесторе_поверніться
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Додано: Чет 06 тра, 2021 16:15
Тут
https://reyestr.court.gov.ua/Review/96658253
з Діджеями фінанс судять в місцевому суді.
Виглядає шо заплатили Фагору через Платину і Кредо.
Спостерігаємо.
Квесторе_поверніться
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Додано: Пон 10 тра, 2021 20:37
Что-то диджеи расслабились. За 10 дней разок звонили.
Ratatui
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Додано: Вів 11 тра, 2021 10:31
Ratatui написав:
Что-то диджеи расслабились. За 10 дней разок звонили.
Накаркаєте.
Квесторе_поверніться
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Додано: Вів 11 тра, 2021 11:53
На фейсбуці намалювалась жіночка яка проплатила Діджеям по кредиту Михалича і Діджеї їй довідку виписали, що боргу немає.
Як виявилось вона потроху платила всі ці роки, так розумію в Фонд, лишилось близько 2000 грн. Ось їх і заплатила Діджеям. Є і такі випадки...життя багатогранне.
Квесторе_поверніться
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Додано: Вів 11 тра, 2021 19:40
Квесторе_поверніться написав:
На фейсбуці намалювалась жіночка яка проплатила Діджеям по кредиту Михалича і Діджеї їй довідку виписали, що боргу немає.
Як виявилось вона потроху платила всі ці роки, так розумію в Фонд, лишилось близько 2000 грн. Ось їх і заплатила Діджеям.
Є і такі випадки...життя багатогранне.
Может то засланная дамочка?
Ratatui
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Додано: Сер 12 тра, 2021 17:07
Ratatui написав:
Может то засланная дамочка?
Ні, перевірено з декількох джерел.
В Суді вона не змогла б застосувати загальну позивну давність.
Квесторе_поверніться
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Додано: Сер 12 тра, 2021 19:15
Квесторе_поверніться написав: Ratatui написав:
Может то засланная дамочка?
Ні, перевірено з декількох джерел.
В Суді вона не змогла б застосувати загальну позивну давність.
Потому, что платила втихаря от масс народных?
Ratatui
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