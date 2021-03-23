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МИХАЙЛІВСЬКИЙ БАНКРОТ

МИХАЙЛІВСЬКИЙ БАНКРОТ
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Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
  #<1 ... 5584558555865587

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МИХАЙЛІВСЬКИЙ БАНКРОТ 3.2 5 367
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
19%
70
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
15%
54
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
58
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
32%
118
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
18%
67
Всього голосів : 367
Повідомлення Додано: Нед 16 тра, 2021 10:35

Тут ДІДЖЕям імярек винен і оголошує себе банкрутом через Суд.
А боргів то всього 440 тис грн
https://reyestr.court.gov.ua/Review/96821599
Арбітражного керуючого профінансувати повинен імярек.
Цікаво яким макаром реструктуризують борги?
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Повідомлення Додано: Нед 16 тра, 2021 16:06

  airmax78 написав:Ребята, вам не надоело обсуждать давно истлевший труп?

в ветке КРЖН труп обсуждают уже 12 лет. И каждый день там активные споры :mrgreen:
Ромасик
 
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Повідомлення Додано: Нед 16 тра, 2021 19:28

  airmax78 написав:Так погасите долги и спите спокойно.


Так тут сон у всех отличный и с питанием тоже не плохо.
Ratatui
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