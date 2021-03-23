А боргів то всього 440 тис грн
Арбітражного керуючого профінансувати повинен імярек.
Цікаво яким макаром реструктуризують борги?
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Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
Додано: Нед 16 тра, 2021 10:35
Тут ДІДЖЕям імярек винен і оголошує себе банкрутом через Суд.
А боргів то всього 440 тис грн
Арбітражного керуючого профінансувати повинен імярек.
Цікаво яким макаром реструктуризують борги?
Додано: Нед 16 тра, 2021 16:06
Додано: Нед 16 тра, 2021 19:28
Додано: Пон 17 тра, 2021 18:09
Кума плакалась шо Діджеї борзіють. Дзвонять.
Вже на 200 неіснуючого боргу накинули 1000 грн пені.
От Вам і колекторський закон.
Додано: Пон 17 тра, 2021 21:03
Додано: Пон 17 тра, 2021 21:09
Ваащето мне Диджеи клялись, шо вот они никаких начислений не далают, а просто транслируют сумму долга, шо понд там понасчитывал до продажи на Прозорро. И реально сумма в УБКИ уже полгода не меняется.
Ну а понд понарисовывал в своё удовольствие, художниХх
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