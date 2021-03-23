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МИХАЙЛІВСЬКИЙ БАНКРОТ
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Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
Додано: Вів 25 тра, 2021 15:38
Ромасик написав: Квесторе_поверніться написав:
А Ви вже виробили стратегію захисту...якщо Діджі Фінанс буде позиватись до Вас?
а буде?)
Якщо сума боргу велика...то можливо.
Але 23 травня року 2021 вже минуло 5 років як Михалич почив.
І термін позивної давності діє проти Діджі Фінанс.
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Квесторе_поверніться
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Додано: Вів 25 тра, 2021 16:41
Квесторе_поверніться написав:
А Ви вже виробили стратегію захисту...якщо Діджі Фінанс буде позиватись до Вас?
Ну думаю главное на что нужно опираться при защите это на то что долг продан 2 раза и не известно кто власник кредитного портфеля.(Мне понадобятся решения судов в пользу Фагора, Плеяды) Так же буду пытаться затребовать оригинал договора, ибо диджеи сначала должны доказать что я им должен. Ксерокопии это филькина грамота. Косвенным подтверждением ничтожности проданного долга будет являться цена пакета в сотни миллионов который был приобретен по цене одной евробляхи. А вообще надеюсь на помощь форума, если что.
Квесторе_поверніться написав:
Якщо сума боргу велика...то можливо.
Сумма не велика 4700 по картці, але треба бути готовим. Хто його зна скільки вони нарахували.
Але 23 травня року 2021 вже минуло 5 років як Михалич почив.
І термін позивної давності діє проти Діджі Фінанс.
На скільки я бачу цей аргумент слабкий. Десь він спрацьовує частково, а десь зовсім ні. Але й його не треба ігнорувати.
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otg
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Додано: Вів 25 тра, 2021 19:38
otg написав:
На скільки я бачу цей аргумент слабкий. Десь він спрацьовує частково, а десь зовсім ні. Але й його не треба ігнорувати.
Так відповідач мусить клопотатися про застосування терміну позивної давності.
І де таке клопотання було Суд враховував...при кваліфікованому обгрунтуванні.
Звичайно, якщо хтось потрошки платив Фонду, термін загальної позивної давності не застосовний.
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Квесторе_поверніться
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Додано: Вів 25 тра, 2021 20:55
Квесторе_поверніться написав:
Так відповідач мусить клопотатися про застосування терміну позивної давності.
І де таке клопотання було Суд враховував...при кваліфікованому обгрунтуванні.
Звичайно, якщо хтось потрошки платив Фонду, термін загальної позивної давності не застосовний.
На сколько я читал решения судов, то по сроку давности смогли лишь 1 раз и всего лишь частично отбиться. Т.е. был график погашения и суд посчитал что платежи ранее 3 лет ответчик не должен платить, а вот платежи за три последних года должен.
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otg
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Додано: Сер 26 тра, 2021 10:00
Квесторе_поверніться написав:
Хто відвідав шоу Діджі Фінанс проти Плеяди і Фагора?
Повідомити учасників справи, що апеляційна скарга розглядатиметься у судовому засіданні 24.05.2021 о 12 год. 20 хв. в приміщенні Північного апеляційного господарського суду (м. Київ, вул. Шолуденка, 1а, зал судового засідання № 7).
Шоу продовжиться 07.06.21.в 13-45...але вже в кімнаті 13.
Хочемо кіно в Ютубі. Ні?
Кияни, Ви ігнорите відвідування шоу?
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Квесторе_поверніться
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Додано: Сер 26 тра, 2021 21:05
Тормоза придумали трусы. Кого интерисует тяжолое материальное положение в этой стране?
Особа с перепугу тупо слилась.
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Ratatui
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Додано: Сер 26 тра, 2021 21:10
otg написав: Квесторе_поверніться написав:
Так відповідач мусить клопотатися про застосування терміну позивної давності.
І де таке клопотання було Суд враховував...при кваліфікованому обгрунтуванні.
Звичайно, якщо хтось потрошки платив Фонду, термін загальної позивної давності не застосовний.
На сколько я читал решения судов, то по сроку давности смогли лишь 1 раз и всего лишь частично отбиться. Т.е. был график погашения и суд посчитал что платежи ранее 3 лет ответчик не должен платить, а вот платежи за три последних года должен.
А, что за график погашения и откуда он взялся?
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