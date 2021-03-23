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МИХАЙЛІВСЬКИЙ БАНКРОТ

МИХАЙЛІВСЬКИЙ БАНКРОТ
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Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
  #<1 ... 5586558755885589

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МИХАЙЛІВСЬКИЙ БАНКРОТ 3.2 5 367
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
19%
70
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
15%
54
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
58
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
32%
118
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
18%
67
Всього голосів : 367
Повідомлення Додано: Вів 25 тра, 2021 15:38

  Ромасик написав:
  Квесторе_поверніться написав:А Ви вже виробили стратегію захисту...якщо Діджі Фінанс буде позиватись до Вас?

а буде?)

Якщо сума боргу велика...то можливо.
Але 23 травня року 2021 вже минуло 5 років як Михалич почив.
І термін позивної давності діє проти Діджі Фінанс.
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Вів 25 тра, 2021 16:41

  Квесторе_поверніться написав:А Ви вже виробили стратегію захисту...якщо Діджі Фінанс буде позиватись до Вас?
Ну думаю главное на что нужно опираться при защите это на то что долг продан 2 раза и не известно кто власник кредитного портфеля.(Мне понадобятся решения судов в пользу Фагора, Плеяды) Так же буду пытаться затребовать оригинал договора, ибо диджеи сначала должны доказать что я им должен. Ксерокопии это филькина грамота. Косвенным подтверждением ничтожности проданного долга будет являться цена пакета в сотни миллионов который был приобретен по цене одной евробляхи. А вообще надеюсь на помощь форума, если что.
  Квесторе_поверніться написав:Якщо сума боргу велика...то можливо.
Сумма не велика 4700 по картці, але треба бути готовим. Хто його зна скільки вони нарахували.
Але 23 травня року 2021 вже минуло 5 років як Михалич почив.
І термін позивної давності діє проти Діджі Фінанс.
На скільки я бачу цей аргумент слабкий. Десь він спрацьовує частково, а десь зовсім ні. Але й його не треба ігнорувати.
otg
 
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Повідомлення Додано: Вів 25 тра, 2021 19:38

Re: МИХАЙЛІВСЬКИЙ БАНКРОТ

  otg написав:На скільки я бачу цей аргумент слабкий. Десь він спрацьовує частково, а десь зовсім ні. Але й його не треба ігнорувати.

Так відповідач мусить клопотатися про застосування терміну позивної давності.
І де таке клопотання було Суд враховував...при кваліфікованому обгрунтуванні.
Звичайно, якщо хтось потрошки платив Фонду, термін загальної позивної давності не застосовний.
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Вів 25 тра, 2021 20:55

  Квесторе_поверніться написав:Так відповідач мусить клопотатися про застосування терміну позивної давності.
І де таке клопотання було Суд враховував...при кваліфікованому обгрунтуванні.
Звичайно, якщо хтось потрошки платив Фонду, термін загальної позивної давності не застосовний.
На сколько я читал решения судов, то по сроку давности смогли лишь 1 раз и всего лишь частично отбиться. Т.е. был график погашения и суд посчитал что платежи ранее 3 лет ответчик не должен платить, а вот платежи за три последних года должен.
otg
 
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Повідомлення Додано: Сер 26 тра, 2021 10:00

  Квесторе_поверніться написав:Хто відвідав шоу Діджі Фінанс проти Плеяди і Фагора?
Повідомити учасників справи, що апеляційна скарга розглядатиметься у судовому засіданні 24.05.2021 о 12 год. 20 хв. в приміщенні Північного апеляційного господарського суду (м. Київ, вул. Шолуденка, 1а, зал судового засідання № 7).

Шоу продовжиться 07.06.21.в 13-45...але вже в кімнаті 13.
Хочемо кіно в Ютубі. Ні? :)
Кияни, Ви ігнорите відвідування шоу? :)
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Сер 26 тра, 2021 21:05

  Квесторе_поверніться написав:Так не годиться в піддавки з Діджеями судитися
https://reyestr.court.gov.ua/Review/96938091


Тормоза придумали трусы. Кого интерисует тяжолое материальное положение в этой стране?
Особа с перепугу тупо слилась.
Ratatui
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Повідомлення Додано: Сер 26 тра, 2021 21:10

  otg написав:
  Квесторе_поверніться написав:Так відповідач мусить клопотатися про застосування терміну позивної давності.
І де таке клопотання було Суд враховував...при кваліфікованому обгрунтуванні.
Звичайно, якщо хтось потрошки платив Фонду, термін загальної позивної давності не застосовний.
На сколько я читал решения судов, то по сроку давности смогли лишь 1 раз и всего лишь частично отбиться. Т.е. был график погашения и суд посчитал что платежи ранее 3 лет ответчик не должен платить, а вот платежи за три последних года должен.


А, что за график погашения и откуда он взялся?
Ratatui
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