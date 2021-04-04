|
|
|
МИХАЙЛІВСЬКИЙ БАНКРОТ
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
Додано: Чет 27 тра, 2021 19:04
Квесторе_поверніться написав: Квесторе_поверніться написав:
Хто відвідав шоу Діджі Фінанс проти Плеяди і Фагора?
Повідомити учасників справи, що апеляційна скарга розглядатиметься у судовому засіданні 24.05.2021 о 12 год. 20 хв. в приміщенні Північного апеляційного господарського суду (м. Київ, вул. Шолуденка, 1а, зал судового засідання № 7).
Шоу продовжиться 07.06.21.в 13-45...але вже в кімнаті 13.
Хочемо кіно в Ютубі. Ні?
Кияни, Ви ігнорите відвідування шоу?
Так карантин, не пускали зрителей...
-
demichh
-
-
- Повідомлень: 2510
- З нами з: 09.12.10
- Подякував: 126 раз.
- Подякували: 135 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 07 чер, 2021 10:14
У ДиДжи новые нарративы )
Скахали что подают на меня в полицию за мошеничество, угрожают тюрьмой на срок 3 года )
Придет полицейский и в присутсвии их представителей будут описывать мое имущество )
ссылались на 190 ст Уколовного Кодекса
-
IMPRINTER
-
2
1
- Свинорил 100 lvl
-
- Повідомлень: 38002
- З нами з: 06.08.09
- Подякував: 217 раз.
- Подякували: 6051 раз.
-
- Профіль
-
9
5
2
Додано: Чет 10 чер, 2021 19:10
IMPRINTER написав:
У ДиДжи новые нарративы )
Скахали что подают на меня в полицию за мошеничество, угрожают тюрьмой на срок 3 года )
Придет полицейский и в присутсвии их представителей будут описывать мое имущество )
ссылались на 190 ст Уколовного Кодекса
Держитесь мы с вами.
-
Ratatui
-
-
- Повідомлень: 7695
- З нами з: 30.11.12
- Подякував: 114 раз.
- Подякували: 718 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 6 гостей
Модератори:
Ірина_
, ShtormK
, Модератор
|
Схожі теми
|
|2735
|724860
|
Чет 03 чер, 2021 09:49
Dika
|
|205
|67314
|
|
|48454
|24817708
|
|