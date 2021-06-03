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МИХАЙЛІВСЬКИЙ БАНКРОТ

МИХАЙЛІВСЬКИЙ БАНКРОТ
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Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
  #<1 ... 5587558855895590

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МИХАЙЛІВСЬКИЙ БАНКРОТ 3.2 5 367
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
19%
70
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
15%
54
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
58
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
32%
118
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
18%
67
Всього голосів : 367
Повідомлення Додано: Чет 27 тра, 2021 19:04

  Квесторе_поверніться написав:
  Квесторе_поверніться написав:Хто відвідав шоу Діджі Фінанс проти Плеяди і Фагора?
Повідомити учасників справи, що апеляційна скарга розглядатиметься у судовому засіданні 24.05.2021 о 12 год. 20 хв. в приміщенні Північного апеляційного господарського суду (м. Київ, вул. Шолуденка, 1а, зал судового засідання № 7).

Шоу продовжиться 07.06.21.в 13-45...але вже в кімнаті 13.
Хочемо кіно в Ютубі. Ні? :)
Кияни, Ви ігнорите відвідування шоу? :)

Так карантин, не пускали зрителей...
demichh
 
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Повідомлення Додано: Пон 07 чер, 2021 10:14

У ДиДжи новые нарративы )
Скахали что подают на меня в полицию за мошеничество, угрожают тюрьмой на срок 3 года )
Придет полицейский и в присутсвии их представителей будут описывать мое имущество )
ссылались на 190 ст Уколовного Кодекса
IMPRINTER
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Свинорил 100 lvl
 
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Повідомлення Додано: Чет 10 чер, 2021 19:10

  IMPRINTER написав:У ДиДжи новые нарративы )
Скахали что подают на меня в полицию за мошеничество, угрожают тюрьмой на срок 3 года )
Придет полицейский и в присутсвии их представителей будут описывать мое имущество )
ссылались на 190 ст Уколовного Кодекса


Держитесь мы с вами. :D
Ratatui
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Повідомлення Додано: Чет 10 чер, 2021 20:34

  IMPRINTER написав:У ДиДжи новые нарративы )
Скахали что подают на меня в полицию за мошеничество, угрожают тюрьмой на срок 3 года )
Придет полицейский и в присутсвии их представителей будут описывать мое имущество )
ссылались на 190 ст Уколовного Кодекса

З виконавчим написом нотаріуса більш реалістична страшилка. :)
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Повідомлення Додано: Сер 23 чер, 2021 17:36

Ось і позивну давність в чистому вигляді підігнали...із Рівного
https://reyestr.court.gov.ua/Review/97398560
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Повідомлення Додано: Сер 23 чер, 2021 18:01

  Квесторе_поверніться написав:Ось і позивну давність в чистому вигляді підігнали...із Рівного
https://reyestr.court.gov.ua/Review/97398560
Для карточек вряд ли сработает. Хотя каждое подобное решение нам на пользу.
otg
 
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Повідомлення Додано: Сер 23 чер, 2021 18:10

  otg написав:
  Квесторе_поверніться написав:Ось і позивну давність в чистому вигляді підігнали...із Рівного
https://reyestr.court.gov.ua/Review/97398560
Для карточек вряд ли сработает. Хотя каждое подобное решение нам на пользу.

А коли термін дії картки у Вас завершився?
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Сер 23 чер, 2021 18:13

Шоу Діджеї проти Плеяди і Фагора в апеляції буде продовжено 1 липня року 2021 в 9.40, Шолуденка 1а, кім. 13.
Вроді і кіно буде. :wink:
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