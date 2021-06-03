Квесторе_поверніться написав:Хто відвідав шоу Діджі Фінанс проти Плеяди і Фагора? Повідомити учасників справи, що апеляційна скарга розглядатиметься у судовому засіданні 24.05.2021 о 12 год. 20 хв. в приміщенні Північного апеляційного господарського суду (м. Київ, вул. Шолуденка, 1а, зал судового засідання № 7).
Шоу продовжиться 07.06.21.в 13-45...але вже в кімнаті 13. Хочемо кіно в Ютубі. Ні? Кияни, Ви ігнорите відвідування шоу?
У ДиДжи новые нарративы ) Скахали что подают на меня в полицию за мошеничество, угрожают тюрьмой на срок 3 года ) Придет полицейский и в присутсвии их представителей будут описывать мое имущество ) ссылались на 190 ст Уколовного Кодекса
IMPRINTER написав:У ДиДжи новые нарративы ) Скахали что подают на меня в полицию за мошеничество, угрожают тюрьмой на срок 3 года ) Придет полицейский и в присутсвии их представителей будут описывать мое имущество ) ссылались на 190 ст Уколовного Кодекса
IMPRINTER написав:У ДиДжи новые нарративы ) Скахали что подают на меня в полицию за мошеничество, угрожают тюрьмой на срок 3 года ) Придет полицейский и в присутсвии их представителей будут описывать мое имущество ) ссылались на 190 ст Уколовного Кодекса
З виконавчим написом нотаріуса більш реалістична страшилка.