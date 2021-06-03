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МИХАЙЛІВСЬКИЙ БАНКРОТ

МИХАЙЛІВСЬКИЙ БАНКРОТ
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Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
  #<1 ... 5588558955905591

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МИХАЙЛІВСЬКИЙ БАНКРОТ 3.2 5 367
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
19%
70
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
15%
54
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
58
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
32%
118
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
18%
67
Всього голосів : 367
Повідомлення Додано: Сер 23 чер, 2021 21:13

  otg написав:
  Квесторе_поверніться написав:Ось і позивну давність в чистому вигляді підігнали...із Рівного
https://reyestr.court.gov.ua/Review/97398560
Для карточек вряд ли сработает. Хотя каждое подобное решение нам на пользу.

Так карточки умерли вместе с банком, как неработающий пластик может отодвинуть срок давности от дня несплатоспроможности банка?
demichh
 
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Повідомлення Додано: Сер 23 чер, 2021 21:55

  demichh написав:Так карточки умерли вместе с банком, как неработающий пластик может отодвинуть срок давности от дня несплатоспроможности банка?
Я еще раз спрошу. При чем кусок работающего\неработающего, любого пластика к кредиту? Вы рассуждаете как пенсионер. Вот пойду в банк, мне разрежут карточку и я свободен. Оказывается нет. Не все так просто.
otg
 
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Повідомлення Додано: Чет 24 чер, 2021 06:29

  otg написав:
  Квесторе_поверніться написав:А коли термін дії картки у Вас завершився?
Термин карты ни чего общего не имеет с кредитом. Карта лишь кусок пластика.

Є судова практика...термін дії картки+3 роки = загальний термін позивної давності.
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Повідомлення Додано: Чет 24 чер, 2021 07:36

  Квесторе_поверніться написав:
  otg написав:Є судова практика...термін дії картки+3 роки = загальний термін позивної давності.
Можно ссылку? Еще раз, даже если кончился срок карты, счет остался и все действия по нему, а не по пластику.
otg
 
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Повідомлення Додано: Чет 24 чер, 2021 07:46

  otg написав:
  Квесторе_поверніться написав:
  otg написав:Є судова практика...термін дії картки+3 роки = загальний термін позивної давності.
Можно ссылку? Еще раз, даже если кончился срок карты, счет остался и все действия по нему, а не по пластику.

Посилання - це до Андрощука.
Квесторе_поверніться
 
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  #<1 ... 5588558955905591
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