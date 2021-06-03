МИХАЙЛІВСЬКИЙ БАНКРОТ
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Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
Додано: Сер 23 чер, 2021 21:13
otg написав:
Для карточек вряд ли сработает. Хотя каждое подобное решение нам на пользу.
Так карточки умерли вместе с банком, как неработающий пластик может отодвинуть срок давности от дня несплатоспроможности банка?
demichh
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Додано: Сер 23 чер, 2021 21:55
demichh написав:
Так карточки умерли вместе с банком, как неработающий пластик может отодвинуть срок давности от дня несплатоспроможности банка?
Я еще раз спрошу. При чем кусок работающего\неработающего, любого пластика к кредиту? Вы рассуждаете как пенсионер. Вот пойду в банк, мне разрежут карточку и я свободен. Оказывается нет. Не все так просто.
otg
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Додано: Чет 24 чер, 2021 06:29
otg написав: Квесторе_поверніться написав:
А коли термін дії картки у Вас завершився?
Термин карты ни чего общего не имеет с кредитом. Карта лишь кусок пластика.
Є судова практика...термін дії картки+3 роки = загальний термін позивної давності.
Квесторе_поверніться
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Додано: Чет 24 чер, 2021 07:36
Квесторе_поверніться написав: otg написав:
Є судова практика...термін дії картки+3 роки = загальний термін позивної давності.
Можно ссылку? Еще раз, даже если кончился срок карты, счет остался и все действия по нему, а не по пластику.
otg
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Додано: Чет 24 чер, 2021 07:46
otg написав: Квесторе_поверніться написав: otg написав:
Є судова практика...термін дії картки+3 роки = загальний термін позивної давності.
Можно ссылку? Еще раз, даже если кончился срок карты, счет остался и все действия по нему, а не по пластику.
Посилання - це до Андрощука.
Квесторе_поверніться
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Додано: Вів 29 чер, 2021 11:49
Чому частково на користь Діджі Фінанс здерли суму з імярека буде зрозуміло з повного рішення
https://reyestr.court.gov.ua/Review/97813022
Квесторе_поверніться
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Додано: Сер 30 чер, 2021 19:02
Квесторе_поверніться
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Додано: Чет 01 лип, 2021 19:10
Квесторе_поверніться
прошу надати коментар.
прийшла така смс
УВАГА! Отримано рішення суду на користь ТОВ "ДІДЖИ ФІНАНС", справа №910/11298/16 (БАНК МИХАЙЛІВСЬКИЙ). Засідання:
https://www.youtube.com/watch?v=LOwt9Pxt9iI
Рішення оголошено з 27-ї хв. т.:0673693337
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