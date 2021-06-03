Додано: П'ят 02 лип, 2021 14:25

Заемщикам Банка Михайловский.

Еще не высохли чернила на решении Северного апелляционного хозсуда от 01.07.2021 по делу №910/11298/16, как и не опубликован его текст, а у Фагора уже подгорает.

Конечно, фагорята считают решение незаконным и нарушающим другие решения Верховного Суда.

Но это еще не все...

Оказывается, еще 27.05.2021 Фагор переуступил все (!) права требования по кредитам, выданным ПАО "Банк Михайловский", в пользу ООО "ФК "Авансар". Если до этого речь шла только о кредитах ИРЦ и КИЦ, то сейчас это весь портфель Михайловского)

Интересно, что еще 30.06.2021 на сайте Фагора данной новости не было. Проверял лично. А вот сегодня уже есть, т.е. добавили задним числом, в прочем как и саму переуступку.

А ведь в решении суда от 01.07.2021 речь об Авансаре не идет. Улавливаете? Фагор занимается чистым мошенничеством, чтоб не исполнять решение суда. Теперь ведь есть аргумент - кредитные договора переданы в Авансар, а договор переуступки с ним действительный.

Как я и говорил, что на скорое решение в суде рассчитывать не приходится.

Сердечно поздравляю заемщиков Михи с 4-ой переуступкой их кредитов)