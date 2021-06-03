Рішення незаконне і буде скасоване...і взагалі рішення не може бути виконане...кредитний портфель вже давно в фінкомпанії Авансар.
Шоу продовжується...чекаєм наступних несподіваних сюжетних ліній.
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Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
Додано: П'ят 02 лип, 2021 13:40
Відповідь Фагора на рішення Суду на користь Діджі Фінанс
Рішення незаконне і буде скасоване...і взагалі рішення не може бути виконане...кредитний портфель вже давно в фінкомпанії Авансар.
Шоу продовжується...чекаєм наступних несподіваних сюжетних ліній.
Додано: П'ят 02 лип, 2021 14:25
Мнение Андрущака Сергея
Заемщикам Банка Михайловский.
Еще не высохли чернила на решении Северного апелляционного хозсуда от 01.07.2021 по делу №910/11298/16, как и не опубликован его текст, а у Фагора уже подгорает.
Конечно, фагорята считают решение незаконным и нарушающим другие решения Верховного Суда.
Но это еще не все...
Оказывается, еще 27.05.2021 Фагор переуступил все (!) права требования по кредитам, выданным ПАО "Банк Михайловский", в пользу ООО "ФК "Авансар". Если до этого речь шла только о кредитах ИРЦ и КИЦ, то сейчас это весь портфель Михайловского)
Интересно, что еще 30.06.2021 на сайте Фагора данной новости не было. Проверял лично. А вот сегодня уже есть, т.е. добавили задним числом, в прочем как и саму переуступку.
А ведь в решении суда от 01.07.2021 речь об Авансаре не идет. Улавливаете? Фагор занимается чистым мошенничеством, чтоб не исполнять решение суда. Теперь ведь есть аргумент - кредитные договора переданы в Авансар, а договор переуступки с ним действительный.
Как я и говорил, что на скорое решение в суде рассчитывать не приходится.
Сердечно поздравляю заемщиков Михи с 4-ой переуступкой их кредитов)
Додано: П'ят 02 лип, 2021 14:36
Re: МИХАЙЛІВСЬКИЙ БАНКРОТ
Додано: П'ят 02 лип, 2021 14:57
Если кого-то судовое решение не устраивает- переуступка и доить по-новой всех кто платил-неплатил
Додано: П'ят 02 лип, 2021 20:57
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