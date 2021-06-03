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МИХАЙЛІВСЬКИЙ БАНКРОТ

МИХАЙЛІВСЬКИЙ БАНКРОТ
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Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
  #<1 ... 5589559055915592

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МИХАЙЛІВСЬКИЙ БАНКРОТ 3.2 5 367
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
19%
70
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
15%
54
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
58
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
32%
118
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
18%
67
Всього голосів : 367
Повідомлення Додано: П'ят 02 лип, 2021 13:40

Відповідь Фагора на рішення Суду на користь Діджі Фінанс

Рішення незаконне і буде скасоване...і взагалі рішення не може бути виконане...кредитний портфель вже давно в фінкомпанії Авансар. :wink:
http://fagor.org.ua/#01072021
Шоу продовжується...чекаєм наступних несподіваних сюжетних ліній. :)
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Повідомлення Додано: П'ят 02 лип, 2021 14:25

Мнение Андрущака Сергея

Заемщикам Банка Михайловский.
Еще не высохли чернила на решении Северного апелляционного хозсуда от 01.07.2021 по делу №910/11298/16, как и не опубликован его текст, а у Фагора уже подгорает.
Конечно, фагорята считают решение незаконным и нарушающим другие решения Верховного Суда.
Но это еще не все...
Оказывается, еще 27.05.2021 Фагор переуступил все (!) права требования по кредитам, выданным ПАО "Банк Михайловский", в пользу ООО "ФК "Авансар". Если до этого речь шла только о кредитах ИРЦ и КИЦ, то сейчас это весь портфель Михайловского)
Интересно, что еще 30.06.2021 на сайте Фагора данной новости не было. Проверял лично. А вот сегодня уже есть, т.е. добавили задним числом, в прочем как и саму переуступку.
А ведь в решении суда от 01.07.2021 речь об Авансаре не идет. Улавливаете? Фагор занимается чистым мошенничеством, чтоб не исполнять решение суда. Теперь ведь есть аргумент - кредитные договора переданы в Авансар, а договор переуступки с ним действительный.
Как я и говорил, что на скорое решение в суде рассчитывать не приходится.
Сердечно поздравляю заемщиков Михи с 4-ой переуступкой их кредитов)
demichh
 
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Повідомлення Додано: П'ят 02 лип, 2021 14:36

Re: МИХАЙЛІВСЬКИЙ БАНКРОТ

  demichh написав:Сердечно поздравляю заемщиков Михи с 4-ой переуступкой их кредитов)
и спасибо, шо ё̶б̶.̶р̶я доильщика ток два :mrgreen:
Amethyst
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Повідомлення Додано: П'ят 02 лип, 2021 14:57

Если кого-то судовое решение не устраивает- переуступка и доить по-новой всех кто платил-неплатил :)
demichh
 
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Повідомлення Додано: П'ят 02 лип, 2021 20:57

  demichh написав:Если кого-то судовое решение не устраивает- переуступка и доить по-новой всех кто платил-неплатил :)


А задолженность переуступить нельзя?!))))
ROLF
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Повідомлення Додано: П'ят 02 лип, 2021 23:07

  IMPRINTER написав:У ДиДжи новые нарративы )
Скахали что подают на меня в полицию за мошеничество, угрожают тюрьмой на срок 3 года )
Придет полицейский и в присутсвии их представителей будут описывать мое имущество )
ссылались на 190 ст Уколовного Кодекса

Так ви ж наче Фагору все виплатили?
BBC
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Повідомлення Додано: Суб 03 лип, 2021 00:28

BBC
да
IMPRINTER
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