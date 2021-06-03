Додано: Нед 04 лип, 2021 16:52

otg написав: Квесторе_поверніться написав: otg написав: Є судова практика...термін дії картки+3 роки = загальний термін позивної давності. Є судова практика...термін дії картки+3 роки = загальний термін позивної давності. Можно ссылку? Еще раз, даже если кончился срок карты, счет остался и все действия по нему, а не по пластику. Можно ссылку? Еще раз, даже если кончился срок карты, счет остался и все действия по нему, а не по пластику.

Вроде попадались такие прецеденты. Все зависит от того, как вы разложите в суде. Судья ведь тоже может быть пенсионер и не разбираться в КБО. Если с другой стороны не будет возражений, то почему бы и нет.У Привата, я замечал, идет аля спам-рассылка по судам по должникам. Далее, если должник не является в суд, решение с какого-то разу принимается автоматически на пользу Привата. Сам Приват в суды по месту жительства должника естесна не является. Т.е. если хорошо расчесать судью, то решение в первой инстанции может быть на пользу должника.пс. хотя с другой стороны, чтобы сьехать на срок действия карты, надо как-то ее для суда приплести к делу, ведь у вас много каких просроченных карт может быть. А в иске будет точно не номер карты.