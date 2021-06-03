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МИХАЙЛІВСЬКИЙ БАНКРОТ

МИХАЙЛІВСЬКИЙ БАНКРОТ
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Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
  #<1 ... 5590559155925593

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МИХАЙЛІВСЬКИЙ БАНКРОТ 3.2 5 367
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
19%
70
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
15%
54
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
58
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
32%
118
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
18%
67
Всього голосів : 367
Повідомлення Додано: Нед 04 лип, 2021 16:52

  otg написав:
  Квесторе_поверніться написав:
  otg написав:Є судова практика...термін дії картки+3 роки = загальний термін позивної давності.
Можно ссылку? Еще раз, даже если кончился срок карты, счет остался и все действия по нему, а не по пластику.

Вроде попадались такие прецеденты. Все зависит от того, как вы разложите в суде. Судья ведь тоже может быть пенсионер и не разбираться в КБО. Если с другой стороны не будет возражений, то почему бы и нет.
У Привата, я замечал, идет аля спам-рассылка по судам по должникам. Далее, если должник не является в суд, решение с какого-то разу принимается автоматически на пользу Привата. Сам Приват в суды по месту жительства должника естесна не является. Т.е. если хорошо расчесать судью, то решение в первой инстанции может быть на пользу должника.

пс. хотя с другой стороны, чтобы сьехать на срок действия карты, надо как-то ее для суда приплести к делу, ведь у вас много каких просроченных карт может быть. А в иске будет точно не номер карты.
Ромасик
 
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