otg написав:Є судова практика...термін дії картки+3 роки = загальний термін позивної давності.
Можно ссылку? Еще раз, даже если кончился срок карты, счет остался и все действия по нему, а не по пластику.
Вроде попадались такие прецеденты. Все зависит от того, как вы разложите в суде. Судья ведь тоже может быть пенсионер и не разбираться в КБО. Если с другой стороны не будет возражений, то почему бы и нет. У Привата, я замечал, идет аля спам-рассылка по судам по должникам. Далее, если должник не является в суд, решение с какого-то разу принимается автоматически на пользу Привата. Сам Приват в суды по месту жительства должника естесна не является. Т.е. если хорошо расчесать судью, то решение в первой инстанции может быть на пользу должника.
пс. хотя с другой стороны, чтобы сьехать на срок действия карты, надо как-то ее для суда приплести к делу, ведь у вас много каких просроченных карт может быть. А в иске будет точно не номер карты.
Ромасик написав:пс. хотя с другой стороны, чтобы сьехать на срок действия карты, надо как-то ее для суда приплести к делу, ведь у вас много каких просроченных карт может быть. А в иске будет точно не номер карты.
В тяжбах Діджі проти імярека є Додаток 1 до договору переуступки Михалича на Діджі Фінанс. В тому додатку і є інфо по якому рахується позивна давність...і з картою тут заморокуватися це лишнє. Не даремно ж кредити в 570 млн продали за 71 тисячу. Вони є токсичні і практично не позивноповертабельні за рідким виключенням. Ї їх більше статисяч...це ж Діджеї з судів не будуть вилазити.
Квесторе_поверніться написав:Тільки цей інструмент задіювався в судах Діджі Фінанс проти імяреків...відсутність оригіналів договорів сторона захисту в судових тяжбах не застосовувала.
Вот это интересно. Не ужели адвокаты не знали что у них нет оригиналов. Без мокрой подписи, договора между банком и заемщиком просто не существует, а соответственно и никакого долга. Все что они представляют лишь ксерокопиевый фиговый листок. Затребовать оригинал договора это первое на чем должна была строиться защита.
Квесторе_поверніться написав:Не даремно ж кредити в 570 млн продали за 71 тисячу. Вони є токсичні і практично не позивноповертабельні за рідким виключенням. Ї їх більше статисяч...це ж Діджеї з судів не будуть вилазити.
Я рахую що продали так дешево лиш по тої причині що нема орігіналів договорів с заємниками. Вони дійсно не позивноповертабельні поки, але в деяких випадках як ми бачимо щось вони вже добились по поверненню. Правда суми мізерні, та вряд окупають то що затрачується на поверненення. Так чи інакше, поки розслаблятися зарано.
Востаннє редагувалось otg в Нед 04 лип, 2021 18:23, всього редагувалось 1 раз.