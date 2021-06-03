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МИХАЙЛІВСЬКИЙ БАНКРОТ

МИХАЙЛІВСЬКИЙ БАНКРОТ
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Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
  #<1 ... 5590559155925593

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МИХАЙЛІВСЬКИЙ БАНКРОТ 3.2 5 367
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
19%
70
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
15%
54
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
58
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
32%
118
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
18%
67
Всього голосів : 367
Повідомлення Додано: Нед 04 лип, 2021 16:52

  otg написав:
  Квесторе_поверніться написав:
  otg написав:Є судова практика...термін дії картки+3 роки = загальний термін позивної давності.
Можно ссылку? Еще раз, даже если кончился срок карты, счет остался и все действия по нему, а не по пластику.

Вроде попадались такие прецеденты. Все зависит от того, как вы разложите в суде. Судья ведь тоже может быть пенсионер и не разбираться в КБО. Если с другой стороны не будет возражений, то почему бы и нет.
У Привата, я замечал, идет аля спам-рассылка по судам по должникам. Далее, если должник не является в суд, решение с какого-то разу принимается автоматически на пользу Привата. Сам Приват в суды по месту жительства должника естесна не является. Т.е. если хорошо расчесать судью, то решение в первой инстанции может быть на пользу должника.

пс. хотя с другой стороны, чтобы сьехать на срок действия карты, надо как-то ее для суда приплести к делу, ведь у вас много каких просроченных карт может быть. А в иске будет точно не номер карты.
Ромасик
 
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Повідомлення Додано: Нед 04 лип, 2021 17:58

Re: МИХАЙЛІВСЬКИЙ БАНКРОТ

  Ромасик написав:пс. хотя с другой стороны, чтобы сьехать на срок действия карты, надо как-то ее для суда приплести к делу, ведь у вас много каких просроченных карт может быть. А в иске будет точно не номер карты.

В тяжбах Діджі проти імярека є Додаток 1 до договору переуступки Михалича на Діджі Фінанс. В тому додатку і є інфо по якому рахується позивна давність...і з картою тут заморокуватися це лишнє.
Не даремно ж кредити в 570 млн продали за 71 тисячу. Вони є токсичні і практично не позивноповертабельні за рідким виключенням. Ї їх більше статисяч...це ж Діджеї з судів не будуть вилазити.
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Нед 04 лип, 2021 18:16

  Квесторе_поверніться написав:Тільки цей інструмент задіювався в судах Діджі Фінанс проти імяреків...відсутність оригіналів договорів сторона захисту в судових тяжбах не застосовувала.
Вот это интересно. Не ужели адвокаты не знали что у них нет оригиналов. Без мокрой подписи, договора между банком и заемщиком просто не существует, а соответственно и никакого долга. Все что они представляют лишь ксерокопиевый фиговый листок. Затребовать оригинал договора это первое на чем должна была строиться защита.
  Квесторе_поверніться написав:Не даремно ж кредити в 570 млн продали за 71 тисячу. Вони є токсичні і практично не позивноповертабельні за рідким виключенням. Ї їх більше статисяч...це ж Діджеї з судів не будуть вилазити.
Я рахую що продали так дешево лиш по тої причині що нема орігіналів договорів с заємниками. Вони дійсно не позивноповертабельні поки, але в деяких випадках як ми бачимо щось вони вже добились по поверненню. Правда суми мізерні, та вряд окупають то що затрачується на поверненення. Так чи інакше, поки розслаблятися зарано.
Востаннє редагувалось otg в Нед 04 лип, 2021 18:23, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 04 лип, 2021 18:18

Так не идут диджеи в суд, пугают внесудебнымт мерами.
demichh
 
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Повідомлення Додано: Нед 04 лип, 2021 18:22

  otg написав:Мошенничеством занимаются все, что бы выдоить с нас деньги.

А чем вы отличаетесь от них, украв у банка деньги? :lol:
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Нед 04 лип, 2021 18:25

  Vorlon написав:
  otg написав:Мошенничеством занимаются все, что бы выдоить с нас деньги.

А чем вы отличаетесь от мошенника, украв у банка деньги? :lol:
Перестаньте врать. Я возвращал и возвращаю все кредиты множеству банков. Не кинул бы нас михайловский и ему бы возвратил.
otg
 
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Повідомлення Додано: Нед 04 лип, 2021 18:35

Тут дуть шляхом припинення договірних відносин
https://reyestr.court.gov.ua/Review/97888616
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Повідомлення Додано: Нед 04 лип, 2021 18:50

Справу зупинили поки Діджі і Плеяда і Фагор не виясняться в Суді
https://reyestr.court.gov.ua/Review/97505157
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