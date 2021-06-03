Понад 2,5 мільйони користувачів Опендатабота отримали змогу захистити себе від протиправних дій колекторів.
Систему спілкування з колекторами розробили Український католицький університет та компанія Bot&Partners в рамках програми НБУ «Знай свої права».
Сервіс став частиною Опендатабота й доступний 24/7 у месенджерах та в застосунку. За допомогою сервісу користувачі можуть дізнатися, як захистити свою приватність, перевірити себе у державних реєстрах та подати скаргу до Національного банку України.
Незважаючи на те, що закон регламентує дії колекторів, до Національного банку продовжують надходити скарги на порушення колекторами норм етичної роботи. За цей рік НБУ вже отримав 3142 письмові скарги і 8258 усних звернень до контакт-центру щодо неетичної поведінки колекторів.
Понад 2,5 мільйони користувачів Опендатабота отримали змогу захистити себе від протиправних дій колекторів.
Систему спілкування з колекторами розробили Український католицький університет та компанія Bot&Partners в рамках програми НБУ «Знай свої права».
Сервіс став частиною Опендатабота й доступний 24/7 у месенджерах та в застосунку. За допомогою сервісу користувачі можуть дізнатися, як захистити свою приватність, перевірити себе у державних реєстрах та подати скаргу до Національного банку України.
Незважаючи на те, що закон регламентує дії колекторів, до Національного банку продовжують надходити скарги на порушення колекторами норм етичної роботи. За цей рік НБУ вже отримав 3142 письмові скарги і 8258 усних звернень до контакт-центру щодо неетичної поведінки колекторів.
Так НБУ реєстр колекторів тільки варганить...а зараз період міжзаконня. З колектором цікаво раз другий перегомоніти...а в подальшому переливання з пустого в порожнє. Дехто готується до судових тяжб а дехто вже готовий.
Ромасик написав:пс. хотя с другой стороны, чтобы сьехать на срок действия карты, надо как-то ее для суда приплести к делу, ведь у вас много каких просроченных карт может быть. А в иске будет точно не номер карты.
В тяжбах Діджі проти імярека є Додаток 1 до договору переуступки Михалича на Діджі Фінанс. В тому додатку і є інфо по якому рахується позивна давність...і з картою тут заморокуватися це лишнє. Не даремно ж кредити в 570 млн продали за 71 тисячу. Вони є токсичні і практично не позивноповертабельні за рідким виключенням. Ї їх більше статисяч...це ж Діджеї з судів не будуть вилазити.
а можна посилання на цю справу, цікаво, що там за муть. Вся позовна давність у договорах, яких у них немає.